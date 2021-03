Palermo: prosegue l’operazione “Alto Impatto” della Polizia di Stato.Il Questore di Palermo sospende l’attività di due esercizi di ristoro ritenuti luoghi di aggregazione di pregiudicati

La Polizia di Stato, nel corso delle ultime ore, ha sospeso per 15 giorni l’attività di due esercizi di ristorazione in due distinte zone cittadine. Su disposizione del Questore Laricchia, a partire dalle scorse settimane, è stato avviato un nuovo protocollo di sicurezza, denominato “Alto impatto” che, coinvolgendo distinti reparti ed articolazioni della Polizia di Stato, vuole incidere sui quartieri cittadini a rischio, contraendone gli indici di criminalità. L’avvio della sperimentazione, che ha per ora riguardato i quartieri “S.Giovanni Apostolo- Cep”- “Di Vittorio – Sperone” – “Ballarò” e “Marinella”, ha consentito di ottenere egregi risultati in tema di arresti, sequestri e sanzioni anche in chiave anticovid. Ha permesso di aggiornare, inoltre, la “geografia” degli illeciti nei singoli quartieri, individuando vere e proprie sacche di resistenza alla legalità.

Anche l’esecuzione, in queste ore, di due provvedimenti di sopensione di altrettante attività commerciali, sottoposte a controlli e verifiche nel contesto di “Alto impatto”, è da leggere come riflesso e vera e propria integrazione della complessa attività degli scorsi giorni.

Il controllo effettuato all’interno e nei pressi di una friggitoria di via Barisano da Trani ha accertato la presenza e consentito l’identificazione di 17 individui che annoverano disparati precedenti che vanno dai reati contro il patrimonio allo spaccio di stupefacenti, passando per le violazioni delle misure anticovid. La presenza di tanti pregiudicati genera una situazione di perciolo ed integra i presupposti dell’applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di P.S., che consente al Questore di sospendere, per la durata di 15 giorni, la licenza dell’attività della friggitoria. Il provvedimento è già stato eseguito ed i siggilli della chiusura sono già stati apposti alle porte dell’esercizio.

Analogo provvedimento è stato eseguito nei confronti di un esercizio di via Orazio Antonori, munito della licenza che avrebbe consentito la sola vendita al dettaglio di bevande. Nel corso di ripetuti controlli e verifiche, nel contesto di “Alto Impatto”, è stata registrata la presenza di numerosi avventori, pregiudicati ed intenti alla consumazione di bevande mentre giocavano a carte. In considerazione della circostanza che il locale non è nemmeno autorizzato alla consumazione in loco di quanto commerciato, men che meno allo stazionamento dei clienti tutti pregiudicati che, come evidenziato dai due controlli, sostavano, per altro in spregio di ogni misura di cautela e di distanziamento, anche in questo caso sono stati ravvisati gli estremi dell’applicazione dell’articolo 100 e della sospensione dell’attività del locale per la durata di 15 giorni così come stabilito da formale provvedimento questorile. I poliziotti del Commissariato di P.S. “Zisa Borgo Nuovo” hanno già eseguito il provvedimento ed apposto i sigilli di chiusura.

A Tommaso Natale, invece, nell’ambito della suddetta operazione di polizia, personale appartenente all’Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, unitamente a personale della Polizia Municipale, a seguito di accesso ispettivo presso un esercizio commerciale attivo nel settore “Autolavaggio e Parking”, ha contestato la totale assenza di qualsivoglia licenza che permettesse l’attività di autolavaggio e parcheggio. Si è proceduto pertanto al sequestro preventivo dell’area, circa 50 mq, a cielo aperto adibita ad autolavaggio con presenza di scarichi industriali. La predetta area è insistente all’interno di un parcheggio abusivo a cielo aperto che nell’occorso è stato posto sotto sequestro amministrativo.

I controlli ad Alto Impatto effettuati dalla Polizia di Stato nei vari quartieri cittadini non prescindono, inoltre, dal rispetto dei decreti anti assembramento in vigore, relativi al contenimento del contagio da covid 19; è in questo contesto che poliziotti appartenenti al Commissariato di P.S. “Oreto Stazione” nel corso degli ultimi giorni hanno accertato come in un esercizio commerciale di via Nunzio Nasi, nel cuore del quartiere Ballarò, vi fosse la presenza di numerosi avventori, sia in piedi che seduti ai tavoli, intenti a consumare alimenti e bevande alcoliche non mantenendo la distanza di sicurezza, senza l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, creando assembramento. Tali violazioni hanno comportato la chiusura amministrativa del locale per 5 giorni.

I controlli continueranno senza soluzione di continuità anche nelle prossime settimane.