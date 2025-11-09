Il Questore sospende per 10 giorni l’attività di un bar di Sferracavallo, teatro di una violenta rissa durante una festa religiosa patronale molto partecipata  

Il Questore di Palermo, ai sensi dell’art.100 del Tulps, ha disposto la sospensione, per dieci giorni, della Scia di un locale bar ubicato nel quartiere di Sferracavallo. Il provvedimento, notificato dai poliziotti del Commissariato di P.S “S.Lorenzo”, è valido dal 5 novembre.

Lo scorso 29 settembre, le strade del quartiere di Sferracavallo erano gremite di fedeli e cittadini, in occasione dei festeggiamenti connessi alle celebrazioni per i Santi Cosma e Damiano. In questo affollato scenario è maturato un grave episodio di violenza che ha esposto a pericolo l’incolumità degli astanti di un bar di zona.

All’interno e nei pressi dell’esercizio è, infatti, maturata una violenta rissa tra avventori e titolare, dapprima con scontri verbali e successivamente passata alle vie di fatto anche con l’uso di un coltello.

Ne è conseguita una situazione di disordine pubblico e la netta percezione, per i numerosi presenti, di un pericolo incombente.

Anche alla luce della mancata segnalazione alle forze dell’ordine di quanto accaduto, da parte del titolare della Scia e rilevata la necessità di un intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza che eviti la ripetizione di analoghi incresciosi episodi nello stesso esercizio commerciale, il Questore di Palermo ha emesso il provvedimento di sospensione della Scia per la gestione del bar, per la durata di dieci giorni.