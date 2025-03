Il Questore Vicario di Milano sospende la licenza a quattro locali

Il Questore Vicario di Milano, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle Forze dell’Ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.,

ha decretato la sospensione della licenza per 3 giorni per la conduzione degli esercizi pubblici denominati “Cimmino 104” e “Ice Bound”, entrambi in corso Garibaldi n.104 a Milano, e del “Garibaldi 111 S.R.L” e “Moma”, entrambi in corso Garibaldi n.111 a Milano.

Ieri mattina, gli agenti del commissariato Garibaldi Venezia hanno notificato la sospensione alla titolare del “Cimmino 104” in quanto tra giugno e novembre 2024, personale della Polizia Locale di Milano ha sanzionato più volte il locale per inosservanza al divieto di utilizzo del plateatico in determinate fasce orarie e per la somministrazione di bevande alcoliche e non “in vetro” oltre l’orario previsto.

Il provvedimento di sospensione, notificato ieri mattina al titolare del locale “Ice Bound”, dai poliziotti del commissariato di Garibaldi Venezia, scaturisce dal fatto che, tra giugno e novembre 2024, personale della Polizia Locale di Milano ha sanzionato il locale per inosservanza al divieto di utilizzo del plateatico in determinate fasce orarie e per aver utilizzato il plateatico per qualunque attività fuori dall’orario consentito.

Per quanto riguarda il “Garibaldi 111 S.R.L”, la sospensione della licenza, notificata ieri pomeriggio dai poliziotti di via Schiaparelli, si è resa necessaria in quanto, tra agosto e dicembre 2024, personale della Polizia Locale di Milano ha sanzionato il locale per l’utilizzo del plateatico, nel tratto di Corso Garibaldi tra via Della Moscova e Via Marsala, oltre l’orario consentito e per aver utilizzato il plateatico dopo le ore 00.00 e prima delle ore 06.00.

Ieri pomeriggio, i poliziotti del commissariato Garibaldi Venezia hanno notificato la sospensione al titolare del “Moma” poiché personale della Polizia Locale di Milano ha sanzionato più volte il locale, tra giugno e novembre dello scorso anno, per aver utilizzato il plateatico oltre l’orario consentito, per la somministrazione di bevande alcoliche oltre le 00.00 e per la vendita con somministrazione per asporto di bevande alcoliche in vetro.

Le sanzioni notificate dalla Polizia Locale scaturiscono dalle violazioni delle Ordinanze emesse dal Comune di Milano al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di regolare ed equilibrata coesistenza di funzioni residenziali a attività commerciali, nell’area, nella quale rientrano i locali.