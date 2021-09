Ucci Ucci, se ti trovo ti leggo! Le fotografie commoventi di Mario Boccia, le illustrazioni preziose di Sonia MariaLuce Possentini, il valore del ricordo e il senso di comunità nelle parole e nei racconti degli ospiti della prima giornata di Ucci Ucci, se ti trovo ti leggo!

Ucci Ucci, se ti trovo ti leggo! Le fotografie commoventi di Mario Boccia, le illustrazioni preziose di Sonia MariaLuce Possentini, il valore del ricordo e il senso di comunità nelle parole e nei racconti degli ospiti della prima giornata di Ucci Ucci, se ti trovo ti leggo!

È tornato il tempo della Festa e della condivisione in piazza con la prima edizione del Festival organizzato dalla libreria romana Il Giardino Incartato, in via del Pigneto 303/c.

Roma, 11 settembre. Comincia con un invito a incontrare libri che donino meraviglia e con la gioia di ritornare a condividere belle storie, la prima edizione di Ucci Ucci, se ti trovo ti leggo!, il Festival di letteratura per l’infanzia e l’adolescenza ideato e realizzato da Il Giardino Incartato, libreria per bambini e ragazzi che da dieci anni diffonde l’amore per la lettura e per la letteratura di qualità tra i palazzi di Via del Pigneto, a Roma. Una festa del quartiere, aperta alle famiglie, agli insegnanti, agli educatori, alle persone di tutte le età che nutrono interesse e passione per i libri con le figure, che le libraie Barbara Ferraro e Cecilia Mancini hanno voluto dedicare ad Angela Articoni, studiosa e cultrice raffinata di letteratura per bambini e ragazzi, prematuramente scomparsa lo scorso luglio: “Una persona che amava moltissimo scrivere di libri per l’infanzia, molto preparata, soprattutto sempre vera e diretta, che sono le cose che noi cerchiamo nei libri belli”, ha dichiarato Barbara Ferraro.

Nella piazza antistante la libreria, all’ombra di due gazebi contornati di ulivi, sono germogliate storie, disegni, racconti e riflessioni, in un susseguirsi di appuntamenti che hanno visto il libro e l’arte come veicoli di conoscenza, di stupore e di creatività.

“Non ci sono argomenti tabù per i bambini”, ha ricordato Mario Boccia, fotografo, giornalista e firma di La fioraia di Sarajevo, una storia toccante e vera, utile per ricordare a tutti noi che la molteplicità è una ricchezza da difendere e per riflettere sul significato di comunità civile. Il titolo, ha confidato Paolo Cesari di Orecchio Acerbo, pur evocando fatti e immagini che risalgono alla guerra nell’ex-Jugoslavia, viene oggi scelto da molte insegnanti per parlare ai bambini di ciò che sta accadendo a Kabul. Un albo necessario, nato su impulso di Sonia MariaLuce Possentini, che ha realizzato le sue incantevoli illustrazioni partendo dai reportage giornalistici di Boccia. In mostra A Ucci Ucci, disposte in una lunga fila di “immagini stese al vento”, le fotografie originali e le tavole illustrate del volume.

La prima giornata del Festival ha ospitato altri momenti intensi di riflessione, come la presentazione-laboratorio di Dalil, un libro commovente che rende omaggio alla Siria, a cura della scrittrice e giornalista Francesca Bellino, o come l’incontro dedicato a Gli zoccoli delle castagne, di Barbara Ferraro e Sonia MariaLuce Possentini (Read Red Road editore), “un libro indispensabile per accendere la memoria e per tener vivo il ricordo del nostro passato, la storia delle nostre famiglie”, ha sottolineato Paolo Cesari, che ha animato il dibattito, inframezzato dalle letture di Oriana Picceni.

Per i più piccoli, tanto divertimento e qualche brivido con le letture ad alta voce di Carla Ghisalberti e Carla Colussi, e ampio spazio all’espressione artistica e manuale con il laboratorio di stampa serigrafica (a cura di Else Edizioni) e quello di giochi di carta per le dita (tenuto da Roberta Cavaliere). Gli appuntamenti serali hanno portato nel Giardino di Ucci Ucci, se ti trovo ti leggo! Sonny Olumati, coreografo e attivista, che ha narrato le avventure e il coraggio del protagonista del suo libro Il ragazzo leone (Solferino libri), e Altramente, con gli autori di Voci e suoni, che hanno condiviso la fatica e la bellezza del loro percorso creativo, discutendo con esponenti del mondo editoriale e dello spettacolo.

La mattina della seconda giornata ha coinvolto i più piccoli con le letture senza stereotipi a cura della Biblioteca Mameli e il laboratorio di Internazionale Kids per dar vita ad acrobatici aeroplanini pronti al decollo. Commozione e partecipazione in compagnia dell’autrice Sonia MariaLuce Possentini e di Alessandro Moscetti, esperto in letteratura, durante l’incontro dedicato alla storia di Giovanni Possentini, partigiano.

La Festa del Giardino continua oggi pomeriggio e in serata con una serie di appuntamenti che si preannunciano imperdibili, tra i quali il laboratorio creativo di Mook, sulle tracce silenziose del lavoro di MariaChiara Di Giorgio, in mostra con le sue Fine Art tra gli scaffali de Il Giardino Incartato; il momento di narrazione e disegno di Fiona Sansone, gli attesi interventi di Davide Morosinotto ed Enrica Tesio.

Domenica 12 settembre Ucci Ucci riserverà nuovi dibattiti, lezioni, attività laboratoriali e rappresentazioni suggestive, che saranno condotte da figure di spicco come Paolo Di Paolo e Riccardo Gola. Per problemi personali Bernard Friot non potrà partecipare all’appuntamento dal titolo POESIA CREATIVA previsto alle 18:00, ma il laboratorio è confermato e vedrà la partecipazione di Grazia Gotti e Fiona Sansone.

In chiusura del Festival un momento poetico e intenso, il teatro delle ombre di Silvio Gioia.

Il programma completo del Festival è consultabile sul sito: ucciuccifestival.events.

Per gli eventi in libreria, per le letture ad alta voce e per i laboratori la prenotazione è obbligatoria. Posti Limitati.

Per informazioni e prenotazioni:

ilgiardinoincartato@gmail.com – Tel. 0696045437

Il logo e la grafica del Festival sono realizzati da Alessandra Franciosini.

Ogni evento è soggetto alle norme vigenti e ai decreti in atto durante la manifestazione. Per ciascuno saranno esplicitate qui e sugli altri canali di comunicazione, tenendo conto delle eventuali modifiche istituzionali.

Programma di Domenica 12 Settembre

10.00 -11.00 AREA alberi

PER MILLE ACCIUGHE ARRUGGINITE!

La ciurma della Sardina Marcia, la più temibile nave pirata dei sette mari, cerca giovani mozzi esperti di pirateria. Ma attenzione! Capitan Sputo in un occhio è molto esigente e accetta tra i suoi compagni solo bambine e bambini in grado di parlare come veri pirati. A cura di Mario Bellina.

Dai 6 agli 8 anni



11.00-12.00 AREA panchine

DISEGNIAMO INSIEME A TIMOTHY TOP

Gud ci porta dentro il mondo a fumetti di Timothy Top, attraverso una lettura che percorre la saga del piccolo supereroe dal pollice verde, con disegni realizzati… in diretta! Un grande laboratorio interattivo che coinvolgerà tutti i piccoli fumettisti in erba.

Dai 5 anni in su



12.00-13.00 AREA alberi

RACCONTARE IL CINEMA

Con Elisabetta Lodoli, Grazia Gotti e Antonietta de Lillo, scopriamo la nuova collana di Edizioni Primavera, 7th Art, dedicata al cinema.

Dai 6 anni in su e per tutti

16.00-17.00 AREA alberi

DALL’INFERNO AL PARADISO: IN VIAGGIO CON DANTE

Lo straordinario viaggio di un uomo vivo che attraversa il regno dei morti.

Paolo Di Paolo accompagna i ragazzi alla scoperta del più grande poema che sia mai stato scritto: “La Divina Commedia”.

Dai 7 anni in su

17.00-18.00 AREA panchine

L’ISOLA DELLE OMBRE

Un viaggio nei sogni degli animali della Foresta senza nome assieme a Claudia Palmarucci.

Dai 6 anni in su

18.00-19.30 AREA alberi

POESIA CREATIVA

Un laboratorio di «lettura creativa» assieme a grandi e piccini e poi un momento di dialogo attorno alla poesia. Si seminerà, raccoglierà, assieme. A cura di Bernard Friot e Grazia Gotti.

Per tutti

19.45-20.45 AREA alberi

LA STORIA DEL JAZZ IN 50 RITRATTI

Con Riccardo Gola, autore dei ritratti dei grandi jazzisti narrati da Paolo Fresu, intervistato da LUCA COLLEPICCOLO. Musica dal vivo di Riccardo Gola e Ludovico Franco.Dagli 8 anni in su e per tutti



21.00-22.30 AREA alberi

LA FORZA DI ARIANNA

Teatro d’ombre e narrazione a cura di Silvio Gioia. In chiusura del festival un momento poetico e intenso, il teatro delle ombre.

Dai 6 anni e per tutti

Durante i tre giorni di festival, a cura di ORIANA FIUMICINO, Speciale INCIPIT dedicato a Ucci Ucci.





Libreria Il giardino Incartato

Via del Pigneto 303/c

00176 – Roma

0696045437

ilgiardinoincartato@gmail.com

