Il Rally Città di Modena pronto a regalare “emozioni rampanti”: aperte le iscrizioni al doppio confronto moderno e storico

La gara, valida per la Coppa Rally di Zona e per il TRZ – Trofeo Rally di Zona, è in programma sabato 26 e domenica 27 aprile. Sessantuno, i chilometri competitivi suddivisi in sei prove speciali che “richiamano” la tradizione rallistica modenese.

Modena -Il Rally Città di Modena è pronto ad entrare nella sua fase più vivace: da mercoledì 26 marzo, sono aperte le iscrizioni all’appuntamento valido come appuntamento di apertura della Coppa Rally di Zona 6, del TRZ – Trofeo Rally di Zona e del TRZ – Trofeo Rally di Zona Auto Classiche. La gara, organizzata da Rally Team New Turbomark, tornerà sulla scena nazionale dopo quattro anni di assenza dal panorama rallistico italiano, elevando Maranello come cornice esclusiva: la città del “Cavallino Rampante” ospiterà le operazioni di raccolta delle vetture, che si muoveranno dal Museo Ferrari prima della gara salutando il pubblico e vi faranno ritorno dopo la competizione, che invece si svilupperà su territori comunali limitrofi. Maranello ospiterà il quartier generale della manifestazione, la direzione e la segreteria di gara. L’aspetto competitivo sarà legato alla tradizione rallistica modenese, con l’inserimento nel programma di prove speciali che hanno fatto la storia dell’automobilismo locale.

IL PROGRAMMA DI GARA

Iscrizioni aperte fino a mercoledì 16 aprile

L’evento, patrocinato da Automobile Club Modena, punterà i riflettori su 61,10 chilometri, distribuiti su sei prove speciali. Venerdì 25 aprile, Maranello ospiterà le fasi di verifica tecnica e sportiva, che si protrarranno anche nella giornata seguente.

Sabato, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, accensione dei motori per lo shakedown (il test con vetture da competizione), su un tratto chiuso alla circolazione stradale in località Serramazzoni, della lunghezza di 2,2 chilometri. Ubersetto, sarà invece location designata ad ospitare il parco assistenza, nella sua area industriale.

Le ore 16:01 di sabato 26 aprile vedranno sventolare – dal Museo Ferrari di Maranello – la bandiera tricolore sulle vetture, dalla pedana di partenza della manifestazione.

Il cronometro scatterà alle ore 16:33, all’avvio della prova speciale Barighelli (km 10,50), tratto al quale seguirà un riordinamento delle vetture in programma a Prignano sulla Secchia, della durata di un’ora e mezzo. Trenta, i minuti a disposizione dei team per le fasi di parco assistenza, ad Ubersetto, seguite dalla ripresa del confronto con la ripetizione della PS Barighelli 2, in programma alle ore 20:34. Alle 21:31 le vetture faranno rientro al Museo Ferrari di Maranello, per il riordinamento notturno, rimandando alla giornata successiva il prosieguo di gara.

Domenica, l’uscita delle vetture da Maranello è prevista per le ore 9:01: da lì, esemplari moderni e storici si dirigeranno verso Ubersetto per il primo “service” di giornata, della durata di trenta minuti a partire dalle 9:11 e verso Castelvetro di Modena, sede di un controllo a timbro. La terza prova speciale, Ospitaletto (11,98 km) vedrà scattare il semaforo verde dalle ore 10:28, seguita dagli 8,07 chilometri della “Valle”, in programma alle ore 11:07. Serramazzoni, in Piazza Tasso, ospiterà il riordino delle vetture della durata di un’ora, fase che precederà l’ultimo parco assistenza ed un altro controllo a timbro, sempre a Castelvetro di Modena. Ospitaletto (ore 14:25) e Valle (ore 15:04) saranno le ultime due prove speciali proposte ai protagonisti del doppio confronto moderno e storico. L’arrivo, al Museo Ferrari di Maranello, è in programma alle ore 15:49.

Informazioni e documenti di gara disponibili sul sito ufficiale, http://www.rallydimodena.it

Nella foto (free copyright): i vincitore dell’ultima edizione disputata, Chentre-Florean.

