Il Rally degli Abeti e abetone è di nuovo  di Gasperetti-Ferrari (Citroen C3)

Con 93 iscritti in totale, la 42^ edizione della gara organizzata dalla AS Abeti Racing ha dato il via idealmente alla stagione turistica sulla Montagna Pistoiese, riversando centinaia di appassionati di motorsport sulle strade di una gara quest’anno resa ancora più avvincente dal percorso in ampia parte rivisitato, pur mantenendo le linee della tradizione.

Il colpo di scena iniziale della domenica, con BIzzarri fuori causa per incidente, ha spianato la strada al pilota di Abetone, che ha firmato il suo undicesimo sigillo, riscattando in pieno la delusione del repentino ritiro dell’anno passato.

Ai posti d’onore Silvestri-Marraccini (Skoda Fabia R5) e Ciardi-Tondini (Renault Clio Rally3). Tra le due ruote motrici il migliore è stato il lucchese Fanucchi, con una Peugeot 208 Rally4.

San Marcello Pistoiese (Pistoia) – Sono di nuovo Federico Gasperetti e Federico Ferrari, con la Citroen C3 Rally2 della PRT gommata MRF, i vincitori del Rally degli Abeti e Abetone, edizione numero 42 del rally “più verde d’Italia”, terza prova della Coppa Rally di zona 7, svoltosi tra il pomeriggio di ieri e la giornata intera di oggi.

Organizzata dalla AS Abeti Racing con la collaborazione dell’Automobile Club Pistoia, la gara è stata caratterizzata quest’anno da un percorso ampiamente rivisitato, che ha comunque trovato ispirazione dalla tradizione delle “piesse” montane e l’equipaggio locale, pilota di Abetone e navigatore di Mammiano, ha così firmato la sua undicesima vittoria.

La gara si era avviata con il possibile duello, previsto già dalla vigilia, tra Gasperetti e l’altro attesissimo locale Stefano Bizzarri, con al fianco l’elbana Luisa Lanera sulla Skoda Fabia RS, divisi da soli sette decimi dopo la “superprova Dynamo Camp” del pomeriggio del sabato. Poi, alla ripresa delle ostilità stamane, durante la prova “il melo” (da Cutigliano a Pianosinatico), Bizzarri è incappato in un incidente uscendo di scena, di fatto spianando la strada al blasonato rivale.

Libero dal vincolo del temibile Bizzarri, Gasperetti, durante il primo giro di prove ha trovato nel pistoiese Daniele Silvestri, con alle note Leonardo Marraccini, un valido antagonista, con la Fabia R5 “evo”. Poi, è stata la quinta prova, il secondo passaggio sulla “il Melo” che Gasperetti ha chiuso la pratica, firmando un tempo che con 23”2 sul rivale, continuando ad attaccare con decisione e lucidità nell’ambo di impegni finale, prima di raccogliere l’applauso del “suo” pubblico in Piazza Matteotti a San Marcello.

Dunque, gran prestazione e nuova prova di forza di Gasperetti e convincente performance di Silvestri. Il pilota di Montale ha saputo subito mettersi nel confronto di vertice con una certa decisione e alla fine ha conquistato un secondo posto cristallino, degno prosieguo delle sue precedenti performance alla guida della vettura boema. Davvero di valore, la medaglia d’argento di Silvestri, che ha saputo tenere testa a diversi, dietro a lui in bagarre. Una bagarre che alla fine ha visto salire il gradino più basso del podio l’altro pistoiese Alessandro Ciardi, con l’omonimo Tondini alle note, alla loro seconda esperienza con la Renault Clio Rally3, di categoria inferiore alle altre due vetture che lo hanno preceduto.

Il pilota di Casalguidi, presenza costante e spesso al vertice, al Rally Abeti, pur con il debito di potenza tra la sua vettura francese e le altre della categoria “Rally2” ha saputo subito inserirsi ai vertici della classifica con un’azione di forza, compiendo un’impresa cristallina, certificata dai riscontri cronometrici da categoria superiore, nonostante fosse venuto sulla Montagna Pistoiese con il fine di proseguire l’apprendistato con la integrale della “règie” in vista del prossimo impegno della serie IRC al Rally del Taro, nel parmense, della settimana prossima.

Quarta posizione finale per i lucchesi Puccetti-Luisotti, con una Skoda Fabia anche loro. Hanno colto la stessa posizione dell’anno passato, con una prestazione estremamente regolare e comunque sempre nelle posizioni al sole della classifica.

Notevole poi la quinta piazza finale della prima vettura a due ruote motrici, vale a dire la Peugeot 208 Rally4 dei lucchesi Claudio Fanucchi e la propria compagna Pilar Franceschi, anche in questo caso al termine di una gara che li ha visti anche rischiare la posizione ottenuta a causa dei tempi imposti assegnati a seguito delle interruzioni della corsa per i vari incidenti accaduti (tutti senza alcuna conseguenza per i piloti).

Gara perfetta, per Fanucchi e gara perfetta, sempre parlando delle “tuttoavanti”, anche per Fabio Spinelli e Simone Gabbricci, con una datata Renault Clio William che li ha portati ben alla settima posizione assoluta, performance decisamente di livello.

Il versiliese Bindi e il pistoiese Baldacci, entrambi su Skoda Fabia, hanno chiuso nella top ten con merito e stessa cosa si può affermare per il larcianese Leporatti, decimo assoluto con una Clio S1600, alla sua seconda uscita stagionale.

Sorriso anche per l’altro pistoiese Daniele Campanaro, in coppia estemporanea con Zinanni, anche in questo caso a bordo di una Peugeot 208. “Prestato” dal Campionato Italiano Rally, dove è uno dei migliori di categoria, l’odontotecnico pistoiese ha corso esclusivamente a titolo di test per gli pneumatici MRF, in vista del prossimo impegno “tricolore”, rimanendo soddisfatto del lavoro svolto finendo in nona posizione finale.

Tra i delusi dalla gara, a parte il già citato Bizzarri, anche l’elbano Volpi (Skoda), tradito da un. “taglio” che ha generato la rottura di un cerchio con conseguente foratura e tranciamento del condotto olio freni durante la PS3, poi il valdinievolino Pinelli (Hyundai i20) per problemi alla trasmissione durante la quinta prova, poi il lucchese Gaddini (Skoda), pure lui tradito dalla trasmissione nelle le prime battute di gara ed infine anche i fratelli Giordano, debuttanti con una Clio Rally3, fermati da una doppia foratura, senza poter proseguire, a metà gara.

Nella foto: Gasperetti-Ferrari (foto AmicoRally)

www.abetiracing.it

