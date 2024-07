Il Rally di Caltanissetta al centro della scena mediatica

Con la gara, organizzata da DLF Academy, decolla il nuovo brand con una comunicazione completa e capillare sui più seguiti canali dedicati alla disciplina.

Domani, sabato 6 luglio, alle 21.00 su SPORTITALIA la presentazione della competizione che, con validità CRZ 9^ zona e Campionato siciliano per auto moderne e storiche, andrà in scena sabato 13 e domenica 14 Luglio con Basso apripista d’eccezione. Le iscrizioni proseguono fino a lunedì 8

Caltanissetta. Manca poco più di una settimana e cresce ancora l’attesa per la 22^ edizione del Rally di Caltanissetta. La gara che, in una veste rinnovata, andrà in scena nel capoluogo nisseno e nei paesi limitrofi sabato 13 e domenica 14 luglio sarà valida come 4° round della Coppa Rally di Zona Aci Sport 9^ zona e per il Campionato Siciliano per vetture moderne e storiche, la serie promossa con successo dalla Delegazione Aci Sport Sicilia. Sono previsti premi di prestigio che verranno assegnati ai protagonisti della gara per il “Memorial Biagio Valenza” e per il “Trofeo Cristian La Ferla”.

Da quando se ne parla, il “ritornello” che meglio interpreta lo spirito degli organizzatori, DLF Academy, è quello che sarà una gara tutta nuova compresa la parte mediatica dell’evento che, partita da oltre 2 mesi con la presenza in altre importanti competizioni nazionali per pubblicizzare l’evento, proseguirà domani, sabato 6 luglio, alle ore 21.00 su SPORTITALIA nella trasmissione Rally Dreamer con la presentazione dell’ evento e culminerà con la diretta streaming della gara sempre su Rally Dreamer. Inoltre sempre in ottica comunicazione si prevede grande spettacolo in Corso Umberto, il centro di Caltanissetta, sia per la partenza, sia per l’arrivo domenica . Assicurata la copertura sui social, oltre che la diffusione stampa sui siti dedicati e sui giornali Siciliani. Sotto questo profilo, quindi DLF essendo una importante realtà imprenditoriale ha puntato molto, consapevole dell’importanza della promozione che il livello e la caratura della manifestazione possono dare non solo all’azienda stessa, ma a tutto il territorio.

Immediata ed altrettanto concreta la risposta delle Amministrazioni pubbliche di Caltanissetta, capofila fulcro della manifestazione, San Cataldo e Santa Caterina Villarmosa coinvolte per la vicinanze delle prove speciali.

Sotto il profilo agonistico, si annunciano sfide di alto livello fra alcuni degli equipaggi più validi siciliani i cui nomi si conosceranno solo dopo la chiusura delle iscrizioni che sono state prorogate fino a lunedì 8. Conferma dell’ultima ora è che nel ruolo di apripista ci sarà il pluricampione Giandomenico Basso.

Il programma prevede poi venerdì 12 l’insediamento della direzione Gara e della segreteria, oltre che l’apertura del Parco assistenza presso lo Stadio Marco Tomaselli, cuore pulsante dei tutto il weekend. Durante tutto il giorno sarà possibile effettuare le ricognizioni con vetture di serie. In serata dalle 20.30 alle 22.00 le verifiche degli equipaggi che svolgeranno lo Shakedown in programma sabato dalle 8.30 su un tratto di 2,55 km delle sp.42/44, mentre i restanti equipaggi continueranno le verifiche fino alle 13.30.

La partenza, come anticipato è prevista dal centro di Caltanissetta esattamente dal corso Umberto 1 alle 17.00 ed alle 18.02 scatterà la prima prova speciale denominata San Cataldo di 5,90 km, che sarà ripetuta altre due volte 20.03 e alle 22.04. I riordini sono previsti sempre in Corso Umberto 1 alle 18.28, alle 20.29 e quello notturno alle 22.30.

Domenica si riparte da Via Vittorio Emanuele alle 10.00 per affrontare 3 passaggi sulla PS. Santa Caterina di 6,90 alle 11.06; alle 13.48 e alle 16.45 e 3 passaggi sulla P.S Caltanissetta di Km 7,70 alle 11.28, alle 14.10 e alle 17.07 inframezzati da 2 riordini e parchi assistenza tra il Palacannizzaro e lo Stadio Marco Tomaselli. L’arrivo è previsto ancora in C.so Vittorio Emanuele alle 18.15

