Il Rally di Taormina cala il Settebello

Tante le vetture di classe regina che accenderanno la gara organizzata dalla New Turbomark Rally. Oltre le Skoda con Novelli, Nucita e Rizzo anche Volkswagen e Citroen al via

Santa Teresa Riva (ME), 21 novembre. Il Rally di Taormina annuncia spettacolo con un ” Settebello” di R5 al via. La gara, organizzata dalla New Turbomark Rally, che andrà in scena sabato 23 e domenica 24 novembre, vedrà in prima fila un pokerissimo di Skoda Fabia, una Volkswagen Polo GTI e una Citroen C3.

Con il numero 1, riservato al vincitore delle due precedenti edizioni, Danilo Novelli, che quest’anno sulla vettura boema della scuderia organizzatrice, affiancato dall’esperto Maurizio Messina sarà il primo alle 14.03 a scattare dal palco delle partenze. Un minuto dopo loro, sarà la volta del pluri titolato Andrea Nucita, portacolori del Team Automobilistico Phoenix, insieme a Fabio Cipriano, poi ancora i colori della New Turbomark Rally per Marcello Rizzo e Antonino Pittella, che lo scorso anno dovettero rinunciare al sogno di successo a poche centinaia di metri dalla meta e ancora Phoenix per il debutto eccellente in classe regina del giovane Emanuele la Torre con alle note un altro navigatore di lungo corso palermitano, Gianfrancesco Rappa.

Col numero 5 sulle fiancate, dell’attesa Polo GTI, iscritta da Dimensione Corse, seguiranno nelle partenze Christian Cavalli e Michel Ramoni, primo degli equipaggi di oltre stretto ad entrare in azione, quindi a lasciare il palco sarà l’equipaggio agrigentino della scuderia EM Management composto da Salvatore Di Benedetto e Giovanni Lo Verme. A chiudere il Settebello saranno, anche loro per un prestigioso esordio, Carlo Naccari e Biagio Puma Catalano su Citroen C3 della AF Sport.

Pronti a dare spettacolo con la sempre efficace Mitsubishi Evo Lancer, Davide Rosso e Alessandra Salvatore per un assolo in classe R4 , mentre sarà sfida a tre in Super 1600 tra gli equipaggi composti da Salvatore Armaleo e Nicola Bongiorno, Roberto Mignani e Gianluca De Clò su Renault Clio, Biagio Mingoia e Desirè Crupi su Fiat Punto.

Occhi puntati anche su Salvatore Lo Cascio e Salvatore Cancemi, che dopo aver disputato il trofeo tricolore Toyota, saranno presenti anche al Rally di Taormina 2024 con la Yaris GR R1t 4×4 della DLF Academy.

Michele Coriglie con Federico Grilli guideranno il plotone delle Peugeot 208 al via, saranno dodici equamente divise fra sei “GT LINE”, ovvero le Turbo di classe Rally 4 e sei “VTI” ossia le aspirate dei classe Rally 4/R2B.

Seguiranno nelle partenze le più moderne Renault Clio di classe Rally 5, ma attenzione soprattutto alle supercollaudate vetture di classe A7 fra cui spicca la presenza di Angelo Sturiale e Claudia Gentile, eccellenti quinti assoluti lo scorso anno e ancora Renault Clio di classe N3, per l’unica driver donna presente Jessica Muccio con Sabatino Pagnozzi.

Fra le altre classi che in passato hanno movimentato le competizioni in evidenza fra le tante Peugeot 106 di A6, l’equipaggio nisseno composto dall’emergente “scalatore” nisseno Marco Nicoletti e Michele Castelli.

Puntano al bis in Top Ten Salvatore Venuti e Santo Triolo sempre Peugeot 106 di classe Racing Start Plus 1600, la stessa per Paolino Fragale e Agatina Triolo che invece saranno con la Citroen Saxo.

Affollatissima la classe N2 con ben 17 equipaggi partecipanti nel gruppo R5CN, mentre saranno tre le vetture di Gruppo R6CN classe N1 a completare il lotto dei partenti.

Per quanto riguarda il Rally Taormina Historic Legend, 9 delle 13 vetture iscritte correranno con i colori della Island Motorsport, a cominciare dalla vettura che prenderà il via per prima con il numero 201, la Porsche di 3° Raggruppamento di Antonino Di Lorenzo e Francesco Cardella. A seguire con una vettura simile, ma i colori della Ro Racing, Salvatore Mannino e Giacomo Giannone.

Presenti fra gli altri in 4° raggruppamento i vincitori delle due passate edizioni Emanuele e Giovanni Di Meo su Peugeot Gti, Angelo Diana e Giuseppe Di Salvo su BMW M3 e Natale Mirabile cone Giulia Pernice con la Fiat Ritmo, con la quale ha preso parte nel 2024 ad alcune prove del Campionato Europeo Autostoriche.

L’appuntamento è per domani sera, Venerdì 22 novembre alle 19.30 presso il centro servizi di Villa Ragno, per il benvenuto da parte del Sindaco di Santa Teresa Riva ed i rappresentanti delle Amministrazioni comunali coinvolte, unitamente agli organizzatori.

Nella stessa Villa Ragno si svolgeranno i primi accrediti sportivi che proseguiranno l’indomani insieme alle verifiche tecniche in Piazzale Stracuzzi dalle 8.00 alle 12.30. Contemporaneamente si accenderanno i motori con lo Shakedown che si svolgerà su un tratto della strada per Casalvecchio Siculo (ME) KM 2.10

Dopo la partenza dal piazzale della funivia saranno tre i tratti cronometrati del primo giorno:due sulla P.S Scifì-Limina di 8,20 Km alle 14.33 e alle 18.33 e 1 sulla P.S Città di Roccalumera alle 15.41, prova spettacolo di 1,6 Km. L’ingresso per il riordino notturno è previsto alle 19.05. Domenica ri-Start alle 8.01 ed a seguire , parco assistenza e rifornimento. Cinque prove caratterizzeranno la seconda giornata. Si comincia con la Misserio – Savoca di 9,25 che per la prima volta si effettuerà alle 9.03 poi alle 12,21 e alle 15,39, mentre i due passaggi sulla Casalvecchio di 6,25 saranno alle 9.41, 12,59. Arrivo a Taormina ancora presso il Parcheggio della Funivia alle 16.29, dopo 277,87 chilometri di cui 58,25 di prove speciali.

CS + foto