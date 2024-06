Il Rally FIM è entrato nel vivo!

Le visite ad Assisi e Castiglione del Lago hanno incantato i partecipanti. In serata le prime premiazioni

Chianciano Terme (SI), Il Rally FIM 2024 è entrato nel vivo. Dopo la Presentazione delle Nazioni e l’apertura ufficiale di ieri, la 77° edizione dell’evento Mototuristico più importante dell’anno ha visto nella giornata di oggi i territori intorno a Chianciano come protagonisti. Oltre ovviamente ai motociclisti. Centinaia di partecipanti, chi in sella alle loro moto chi in pullman turistici, hanno infatti raggiunto la prima meta di giornata: la rinomata Assisi.

Per chi era in moto non sono mancati divertimento e bellezze da ammirare. L’itinerario infatti prevedeva il passaggio nei pressi di luoghi quali Città della Pieve, le località intorno a Perugia e Torgiano. Una volta giunti a destinazione poi, tutti i visitatori hanno potuto ammirare le famose bellezze storico-architettoniche di Assisi, tra cui la Basilica di San Francesco e le chiese di Santa Chiara, di San Rufino e la piazza del Comune.

Non è mancato poi un momento istituzionale, con un incontro tra il Vice Presidente FMI e Direttore dell’evento Rocco Lopardo e la Sindaca di Assisi Stefania Proietti. “Ringrazio la Federazione Internazionale di Motociclismo e la Federazione Motociclistica Italiana – ha dichiarato la Sindaca – che hanno permesso di visitare la nostra città a centinaia di motociclisti. Sono orgogliosa di condividere i nostri valori con persone provenienti da tutto il mondo. Accogliere i partecipanti al Rally FIM presso luoghi storici come la Basilica di San Francesco e le chiese di Santa Chiara e San Rufino ci consente di diffondere le nostre bellezze in tutto il mondo”.

Nel pomeriggio inoltrato gli iscritti hanno visitato Castiglione del Lago e le sponde del Lago Trasimeno godendo di splendidi paesaggi e degustando prodotti locali. Inoltre hanno potuto visitare il Castello Medievale.

La serata invece, svoltasi sempre al Palamontepaschi, è stata l’occasione per l’assegnazione dei primi riconoscimenti, con le premiazioni Interclub, i premi speciali dell’organizzatore e quelli riservati ai bambini.

Com. Stam. + foto FMI