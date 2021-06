Con l’apertura delle iscrizioni, previste per mercoledì 2 giugno, entra in scena il “countdown” in vista della gara – in programma nei giorni 2-3 luglio – e valida per l’International Rally Cup. Informazioni su www.scuderiaetruria.net.

Bibbiena (AR): Con l’apertura delle iscrizioni, prevista mercoledì 2 giugno, il Rally Internazionale Casentino entra nella sua fase più intensa, quella che anticiperà l’accensione dei motori. Un appuntamento promosso da Scuderia Etruria Sport per le giornate del 2-3 luglio, che vedrà i riflettori puntati sulle strade della provincia di Arezzo, teatro della terza manche dell’International Rally Cup e della Mitropa Cup, confronto che chiamerà a raccolta protagonisti provenienti da diversi Paesi tra cui Ungheria, Germania ed Austria. Un “fiore all’occhiello” per il Rally Internazionale Casentino ed un importante veicolo di promozione turistica per l’intero territorio della provincia. Le iscrizioni alla gara saranno accettate fino al termine del 23 giugno.

Prerogative importanti per la proposta 2021 dell’evento, “giro di boa” di un International Rally Cup che sta evidenziando grandi contenuti e che, proprio sulle strade del Rally Internazionale Casentino, vedrà protagonista un importante “ventaglio” di pretendenti al vertice della serie.

Confermata la diretta streaming proposta dall’entourage di Rally Dreamer TV, cronaca che interesserà le fasi di gara fruibile attraverso la pagina facebook di International Rally Cup. Cuore pulsante dell’evento sarà – come da tradizione – Bibbiena, con la Direzione Gara ubicata in Viale Michelangelo e Piazzale della Resistenza sede di due riordinamenti e cornice di partenza ed arrivo. Un respiro internazionale, quello espresso dal confronto, che avrà ancora nella zona industriale sita in località Ferrantina la cornice alla quale i protagonisti affideranno le proprie aspettative, con i team che potranno beneficiare degli ampi spazi offerti dalla location, sede anche della Sala Stampa.

Il Rally Internazionale Casentino vedrà la prima vettura sfilare sulla pedana di partenza alle ore 10.30 di sabato 3 luglio – con l’arrivo previsto nella stessa giornata a partire dalle ore 21.12. In programma, anche la possibilità di poter usufruire dei chilometri di shakedown, il test con vetture da gara, dalle ore 14.30 alle ore 19.30 di venerdì 2 luglio in Località Lonnano, nella giornata di “apertura” dedicata alle fasi di verifica tecnico sportiva.

