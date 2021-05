Ha preso forma la 41^ edizione del Rally Internazionale Casentino, terzo appuntamento valido per l’International Rally Cup e la Mitropa Rally Cup, in programma nei giorni 2-3 luglio 2021. Iscrizioni alla gara aperte dal 2 giugno.

Bibbiena (AR), Sono pronte ad accogliere i protagonisti del circus rallistico internazionale, le prove speciali “disegnate” da Scuderia Etruria Sport per la 41^ edizione del Rally Internazionale Casentino, appuntamento valido per l’International Rally Cup che – nei giorni 2-3 luglio – interesserà la provincia di Arezzo. Un evento che farà leva sui consensi riscontrati nella precedente edizione, prima occasione di ripartenza per il motorsport e che vedrà ancora i riflettori puntati su Bibbiena ed il Casentino. Una valida occasione di riconferma per l’entourage aretino, al centro di un progetto “pensato” a porte chiuse ma che beneficerà di una diretta streaming delle evoluzioni espresse in prova speciale, grazie al coinvolgimento dello staff di Rally Dreamer.

Un segno distintivo, quello legato alla copertura mediatica, già brillantemente sperimentato nella precedente edizione della gara.

IL PROGRAMMA DI GARA: MERCOLEDI’ 2 GIUGNO IL “VIA” ALLE ISCRIZIONI

E’ stata fissata a mercoledì 2 giugno la data di apertura delle iscrizioni, con il 23 giugno termine ultimo per accogliere le ultime adesioni ad un appuntamento che – oltre ad essere terza prova dell’International Rally Cup – sarà parte integrante della Mitropa Rally Cup, confronto che chiamerà a raccolta protagonisti provenienti da diversi Paesi tra cui Ungheria, Germania ed Austria. Un “fiore all’occhiello” per il Rally Internazionale Casentino ed un importante veicolo di promozione turistica per l’intero territorio della provincia di Arezzo. Un respiro internazionale, quello espresso dal confronto, che avrà ancora nella zona industriale sita in località Ferrantina la cornice alla quale i protagonisti affideranno le proprie aspettative, con i team che potranno beneficiare degli ampi spazi offerti dalla location, sede anche della Sala Stampa.

Il cuore pulsante dell’evento – la Direzione Gara – sarà ancora ubicata a Bibbiena, in Viale Michelangelo. Una delle tante conferme che interesserà il “capoluogo del Casentino” nei giorni interessati dalla manifestazione, con Piazzale della Resistenza chiamata ad ospitare due riordinamenti, la pedana di partenza – con la prima vettura a sfilare alle ore 10.30 di sabato 3 luglio – e quella di arrivo, previsto nella stessa giornata a partire dalle ore 21.12. In programma, anche la possibilità di poter usufruire dei chilometri di shakedown, il test con vetture da gara, dalle ore 14.30 alle ore 19.30 di venerdì 2 luglio in Località Lonnano, nella giornata di “apertura” dedicata alle fasi di verifica tecnico sportiva.

Il 41° Rally Internazionale Casentino sarà appuntamento cruciale dell’International Rally Cup, grazie ad una collocazione temporale che lo renderà “spartiacque” della programmazione 2021. Con alle spalle il Rally Piancavallo ed il Rally Internazionale del Taro, la proposta di Scuderia Etruria Sport è pronta ad impreziosire ulteriormente l’offerta sportiva della serie promossa da Pirelli, che vedrà il proprio prosieguo sulle strade del Rally Appennino Reggiano e su quelle del Rally Città di Bassano.

La scorsa edizione del Rally Internazionale Casentino – la quarantesima – è stata vinta da Andrea Crugnola e Pietro Ometto, su Citroën C3 R5. Un appuntamento che ha segnato l’avvio della stagione agonistica 2020 e che ha visto Scuderia Etruria Sport interpretare al meglio le misure di sicurezza dettate dal protocollo nazionale a contrasto della diffusione del virus Covid-19.

Programma completo disponibile su: http://www.scuderiaetruria.net

Nella foto ( Amicorally): i vincitori dell’edizione 2020 Crugnola-Ometto.

Com. Stam.