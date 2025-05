Il Rally Internazionale del Taro svela le sue nuove linee: dal 23 al 25 maggio, riflettori puntati sugli interpreti di International Rally Cup

Scuderia San Michele, organizzatrice dell’evento, pronta a regalare ai praticanti un’edizione ricca di grandi contenuti. Apertura delle iscrizioni.

BODONIA (PR) – Il Rally Internazionale del Taro, secondo appuntamento di International Rally Cup, è pronto a prendersi la scena: da venerdì 23 a domenica 25 maggio, Scuderia San Michele – organizzatrice della trentunesima edizione della gara – tornerà a coinvolgere la provincia di Parma con novantuno chilometri cronometrati distribuiti su otto prove speciali. Bedonia e Borgo Val di Taro saranno ancora elevati come centri nevralgici della manifestazione, consolidando l’appeal che – nel corso degli anni – ha sempre premiato gli sforzi del sodalizio.

IL PROGRAMMA DI GARA

Riflettori sulle “piesse” Tornolo, Folta, Tarsogno e Montevacà.

Saranno le consuete sessioni di verifica, tecnica e sportiva, ad inaugurare la trentunesima edizione della gara, con gli equipaggi che inizieranno – con le loro vetture – a colorare Bedonia nel pomeriggio di venerdì 23 maggio, fasi che si protrarranno fino a tarda serata. L’indomani, sabato 24 maggio, si entra nel vivo dell’evento con l’allestimento del parco assistenza di Albareto, nella zona industriale, dove i team potranno effettuare le procedure tecniche sulle vetture durante le fasi di shakedown, test che si terrà dalle ore 9 alle ore 14, sempre ad Albareto.

Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa saranno ospitate dal Seminario Vescovile di Bedonia, confermandola “cuore pulsante” dell’evento.

Il “service park”, dove verranno effettuate le operazioni tecniche di gara, sarà invece ospitato dalla zona artigianale di Borgo Val di Taro, come nelle precedenti edizioni.

La location ospiterà, nel corso della gara, anche uno dei due riordinamenti previsti, proprio nel “cuore” del suo centro abitato: l’ulteriore suo coinvolgimento rappresenta una delle novità dell’edizione 2025 della gara.

Alle ore 17:15, la prima vettura accenderà i motori per la partenza, in programma in via Garibaldi a Bedonia. Da lì, le vetture protagoniste si dirigeranno verso Borgo Val di Taro, per le prime operazione di parco assistenza, della durata di quarantacinque minuti. Alle ore 18:57 lo “start” della prima prova speciale, la Tornolo di 5,54 km al quale farà seguito un riordinamento, a Bedonia, a partire dalle ore 19:15 e fino alla mattina seguente, quella di una domenica che vedrà uscire la prima vettura alle ore 7:00 per poi dirigersi verso una seconda fase di parco assistenza, a Borgo Val di Taro.

Alle ore 8:20, in programma la prova speciale più lunga: saranno i 21,53 km della “Folta” a caratterizzare il primo impegno della giornata, seguita – alle 9:15 – dalla “Tarsogno” (4,33 km) e dalla “Montevacà” (11,49 km), con la fotocellula pronta a scattare dalle ore 10:09. Una fase di riordinamento a Bedonia ed una di parco assistenza, a Borgo Val di Taro, precederanno il secondo giro di prove speciali domenicale, con la ripetizione delle prove previsto – rispettivamente – alle ore 12:21, 13:16 e 14:10. La fase finale di gara, preceduta da un altro riordinamento e da una successiva fase di assistenza – entrambi a Borgo Val di Taro – vedrà i protagonisti confrontarsi sugli 11,49 km della “Montevacà”, prova che manderà in archivio l’impegno agonistico lasciando la scena alla cerimonia di arrivo, in programma alle ore 17:20 a Bedonia.

Apertura delle iscrizioni alla gara.

Informazioni su: http://www.scuderiasanmichele.com

Nella foto (free copyright Amicorally): un’immagine dall’edizione 2024 della gara.

