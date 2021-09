Il grande rap italiano “sbarca” a Catania con due date all’insegna del rhyming, inserite nel cartellone del Wave Summer Music, organizzato da Giuseppe Rapisarda Management. Il 30 agosto sul palco di Villa Bellini ci sarà Ketama126 e il 13 settembre toccherà a Emis Killa & Jack La Furia con Il Tre e Random.

Ketama126, nome d’arte di Piero Baldini, è un rapper e producer romano classe 1992, membro della crew protagonista della nuova scena rap della capitale, la Love Gang – CXXVI, il cui nome omaggia i centoventisei gradini della scalinata del Tamburino tra Trastevere e Monteverde, punto di ritrovo dei suoi membri. Dopo il mixtape del 2014 “10 Pezzi” con SeanyDelRey, nel 2015 debutta ufficialmente con l’album “Benvenuti a Ketam-City”. Nel 2016 inizia a lavorare al suo secondo album, “Oh Madonna”, che viene distribuito a giugno 2017 da indipendente: la pubblicazione è anticipata da tre singoli, “Fiocco di Neve”, “Dolcevita” e “Piccolo Kety”. Nel 2018 pubblica il terzo disco di inediti in studio, “Rehab”: un concept album dal forte profilo identitario, un’opera che rappresenta lo specchio di una sua parte di vita. Nel 2019 firma con Sony Music Italy e, a maggio, pubblica il singolo “SCACCIACANI”, con il featuring di Massimo Pericolo. Il brano, in poco tempo, viene certificato prima disco d’oro, poi di platino e diventa uno dei pezzi cult del rap italiano. A fine settembre, inoltre, duetta con Franco126 e la voce di Franco Califano in “Cos’è l’amore”, brano che crea un collegamento sorprendente tra trap e cantautorato e viene certificato disco d’oro. A ottobre pubblica per Sony Music “KETY”, il suo quarto album e anche il primo singolo, “LOVE BANDANA”, viene certificato oro. A fine gennaio si esibisce dal vivo al Brixton Jamm di Londra in una data che anticipa il Kety Live Tour 2020, poi interrotto per l’emergenza sanitaria. A giugno 2020 “KETY” ottiene la certificazione di disco d’oro e a luglio esce “KETY REBORN”, la nuova edizione del disco contenente 5 inediti e 1 remix.

Il 13 settembre appuntamento “esclusivo” con Emis Killa, Jake la Furia, Random e il Tre

Dopo il successo ottenuto al Ferrara Summer Festival Emis Killa, Jake La Furia, Random e Il Tre saranno a Catania (Villa Bellini) il 13 settembre.

Emis Killa, ben due volte miglior artista italiano agli Mtv Music Award, è arrivato varie volte in vetta alle classifiche ottenendo dischi d’oro e di platino. Emis è stato inoltre uno dei vocal coach del talent show ‘The Voice of Italy’, insieme a Raffaella Carrà, Dolcenera e Max Pezzali. Jake La Furia – ex componente dei Club Dog, trio che ha padroneggiato per anni sulla scena hip hop nazionale – dal 2012 ha intrapreso la carriera da solista, dove ha raggiunto grandi successi ottenendo con il singolo ‘El Party’ un quadruplo disco di platino. Nel 2020 Emis Killa e Jake La Furia hanno collaborato alla realizzazione dell’album ’17’, disco d’oro dopo appena un mese dalla sua uscita.

Insieme a questi due rappresentanti ormai storici del rap nazionale, sul palco ci sarà anche la new generation. Random, giovane rapper riccionese, è giunto alla ribalta nel 2019 con il singolo “Chiasso”, con oltre 90 milioni di stream sulle piattaforme digitali, e ha al suo attivo diversi dischi d’oro e di platino. Il Tre, all’anagrafe Guido Senia, è stato vincitore nel 2016 del “One Shot Game” – uno dei contest nazionali rap più importanti – e all’inizio del 2021 è uscito il suo primo album ufficiale “Ali”, per Atlantic Records/Warner Music.

I biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone e Sicilia Ticket.

