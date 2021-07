Casa.it ha coinvolto la community social di Radio Italia con degli speciali social instant poll per indagare il rapporto degli italiani con la casa.

Milano – Casa.it ha coinvolto la community social di Radio Italia con degli speciali instant poll lanciati dalla speaker Paoletta tramite Instagram Stories sul profilo IG ufficiale di Radio Italia per indagare il rapporto degli italiani con la casa.

Dalla particolare intervista sono emersi dati interessanti e curiosi:

La casa è il luogo dove le persone vivono le proprie passioni ed emozioni, esprimendo loro stesse

Parlando di spazio, alla domanda “Se avessi uno spazio in più in casa, in cosa lo trasformeresti?” le maggiori preferenze, il 29%, vanno sulla stanza delle passioni, come ad esempio il cinema, la lettura, il cucito, la scultura. Il 26% trasformerebbe uno spazio in più in una stanza dedicata alla musica, dove poter mettere strumenti, cantare e suonare o per avere una discoteca in casa. Il 16% dedicherebbe un eventuale spazio extra all’interno della propria abitazione per realizzare una palestra, una zona dedicata agli allenamenti e all’attività fisica come il ballo e lo yoga. A seguire, le persone sognano una cucina più comoda, una piscina, una spa, una glam room dove avere una postazione make-up, una cabina armadio, una lavanderia, una stanza per studiare o una stanza per i propri animali domestici.

Dove dovrebbe essere la casa ideale?

Il 78% degli intervistati preferirebbe vivere in mezzo al verde, anche se alcune persone precisano che la vicinanza alla città sarebbe un’opzione interessante.

Alla domanda “Cosa vorresti vedere aprendo le finestre di casa?” il 79% degli intervistati ha risposto il mare. Solo l’11%, invece, aprendo la finestra vorrebbe vedere le montagne.

Che cosa spinge le persone a scegliere una casa?

Le motivazioni per cui si sceglie la casa in cui abitare sono diversissime, dalla vicinanza ai propri cari, alle dimensioni del giardino, dalla vicinanza ai personali punti di interesse (es. stazione, mezzi pubblici, parchi) al costo dell’abitazione, dalla bellezza del luogo alla possibilità di poter ospitare gli amici, ma talvolta si tratta di un vero e proprio colpo di fulmine.

La casa come investimento

L’investimento sulla casa è ritenuto un’opportunità interessante. Il 79% degli intervistati da Radio Italia e Casa.it ha, infatti, dichiarato che se ne avesse la possibilità comprerebbe una casa per investimento.

Per le vacanze, però, gli intervistati preferirebbero viaggiare (75% dei voti) piuttosto che avere una casa propria dove trascorrere le vacanze.

