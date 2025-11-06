Il Respiro della Salvezza mostra personale di Anna Tonelli Galleria Angelica – Roma A cura di Anna Isopo Presentazione a cura della storica dell’arte Martina Scavone

Sabato 8 novembre 2025 alle ore 17:00 presso la Galleria Angelica di Roma si svolgerà il vernissage della mostra personale dell’artista Anna Tonelli. L’evento è curato da Anna Isopo con presentazione a cura della storica dell’arte Martina Scavone.

“Il Respiro della Salvezza”, scrive la storica dell’arte Martina Scavone, « è un inno alla forza insita tanto nell’Uomo quanto nella Natura: ad evocarla, la vigorosa plasticità e la gagliardia fisica espressa dai nudi, le cui muscolature prominenti unite alle andature serpentinate sembrano rimandare alle iconiche figure di stampo michelangiolesco, gli alberi, che da sempre rappresentano un simbolo di forza di adattamento e di rinascita, nonché archetipo dell’”axis mundi”, ossia il legame tra cielo e terra, sono i grandi protagonisti dell’opera della Tonelli, la quale se ne serve per lanciare un messaggio di salvezza, sottolineando come quest’ultima non possa che provenire dalla Natura, nel suo rinnovarsi e rivivere ininterrottamente, in costante equilibrio tra persistenza e resilienza ».

Architetta e pittrice italiana, Anna Tonelli è specializzata in rilievo artistico-architettonico. Nei suoi lavori risalta una vocazione all’esattezza del tratto e all’accuratezza di definizione delle forme, del tutto evidente nella sua densa produzione pittorica. Con una predilezione per i colori materici e attraverso una tecnica personalissima che procede per sottili pennellate e piccole macchie di colore, la Tonelli decostruisce e riorganizza incessantemente il segno pittorico, il tutto sostanziato da un’etica universale in grado di dissolvere ogni cesura tra uomo e cosmo e di cogliere un’interiorità sofferta tanto nella figura umana quanto negli elementi naturali, in un linguaggio intenso ed emotivo che rimanda ai piani metafisici dell’esistenza. L’opening sarà accompagnato da una performance di chitarra classica del M° Angelo Colone.

IL RESPIRO DELLA SALVEZZA

di Anna Tonelli

GALLERIA ANGELICA | ROMA

Via di S. Agostino 11 – Roma

Dal 8 al 14 settembre 2025

Inaugurazione: sabato 8 novembre ore 17:00

Orari: dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 | chiuso la domenica

Info: 345.22.28.110 | info@arteborgo.it



