Il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, nominato presidente del Comitato Regionale Universitario della Sicilia (CRUS)

Palermo. Il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, è stato nominato presidente del Comitato Regionale Universitario della Sicilia (CRUS) nel corso della seduta odierna, che si è svolta al Complesso Monumentale dello Steri, a Palermo.

All’incontro hanno partecipato i rettori delle università siciliane: Enrico Foti per l’Ateneo di Catania, Paolo Scollo per Enna, Giovanna Spatari per Messina e Massimo Midiri per Palermo.

Midiri, che rimarrà in carica per i prossimi due anni, succede al collega uscente Francesco Priolo, rettore dell’Università di Catania fino allo scorso settembre 2025, al quale sono andati i ringraziamenti per il lavoro svolto a sostegno della collaborazione interateneo e delle politiche universitarie regionali.

“Ringrazio il Comitato – ha dichiarato il rettore Massimo Midiri – per la fiducia e accolgo questo prestigioso incarico come un’ulteriore responsabilità nel promuovere la collaborazione tra Atenei, rafforzare l’eccellenza scientifica e culturale e contribuire allo sviluppo sostenibile della nostra Regione attraverso l’alta formazione e la ricerca”.

Com. Stam. + foto