Il riciclo in corsa e sulle strade d’Italia

CONAI partner della Coppa Italia delle Regioni – Femminile 2025: il ciclismo diventa strumento di sostenibilità e cultura del territorio. Il vicedirettore generale Fabio Costarella: «Ogni salita insegna la pazienza di costruire risultati duraturi: la stessa logica che sta alla base dell’economia circolare»

Milano – CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi, scende in pista come partner della Coppa Italia delle Regioni – Femminile 2025: il prestigioso circuito ciclistico quest’anno attraversa sette Regioni italiane coinvolgendo decine di Comuni e centinaia di atlete in una sfida sportiva che mette al centro territori, comunità e sostenibilità.

La partnership si inserisce in un progetto condiviso con la Lega del Ciclismo Professionistico per promuovere una mobilità più sostenibile, diffondere la cultura del riciclo e valorizzare il legame tra sport e cittadinanza.

Il ciclismo, del resto, è uno sport che vive di strada e di pubblico, capace di entrare in contatto diretto con le persone e di raccontare il paesaggio italiano in modo autentico.

Non solo di loghi e visibilità.

È proprio CONAI ad assegnare la “sua” maglia verde di Miglior Scalatrice ad ogni tappa, premiando lo spirito di chi sa affrontare le salite con costanza. «Un simbolo scelto non a caso» spiega Fabio Costarella, vicedirettore generale CONAI. «Il ciclismo è anche fatica condivisa, strategia, capacità di guardare lontano: proprio come avviene con il riciclo e la sostenibilità ambientale».

CONAI è anche protagonista di un’azione di sensibilizzazione concreta sul territorio, con un video educational che spiega in modo chiaro e diretto l’importanza del corretto conferimento dei rifiuti e della raccolta differenziata. L’obiettivo è (anche) far capire che la sostenibilità parte da gesti semplici.

«Il ciclismo non è solo uno sport: è un racconto di fatica, determinazione e amore per i territori» commenta Costarella. «Come appassionato di bici so bene quanto ogni salita insegni la pazienza di costruire risultati duraturi: la stessa logica che sta alla base dell’economia circolare. Con questa partnership vogliamo parlare di sostenibilità in modo nuovo, portando il messaggio del riciclo sulle strade d’Italia, tra le persone. È anche un modo per dire che il rispetto dell’ambiente non è un sacrificio, ma un’occasione di orgoglio collettivo… proprio come una maglia conquistata in volata».

La collaborazione con la Lega del Ciclismo Professionistico rafforza l’impegno di CONAI nel connettere il tema del riciclo con stili di vita più responsabili e scelte quotidiane più sostenibili. Un’occasione per costruire cultura ambientale e partecipazione attiva.

Ph (Da sinistra: Claudio Terenzi, Presidente Team Bike Terenzi; Maria Spena, Componente CdA Sport e Salute SpA; Roberto Pella, Presidente Lega del Ciclismo Professionistico; Silvia Milesi in maglia verde CONAI, Fabio Costarella, Vicedirettore CONAI, Stefano Feltrin, Membro del Direttivo LCP, Veronica Nicotra, Segretario Generale ANCI)

