Il ricordo in una celebrazione religiosa del Caporal Maggiore Scelto, Francesco Paolo Messineo, deceduto in Afganistan in una missione di Pace

ERMINI IMERESE. In occasione del 10° anniversario del tragico incidente in cui perse la vita il Caporal Maggiore Scelto Francesco Paolo Messineo, l’Amministrazione Comunale, alla presenza delle autorità civili e militari, lo ricorderà con una celebrazione religiosa prevista per domani (22 febbraio) alle ore 11,00 presso la Maggior Chiesa di Termini Imerese.

Francesco Paolo Messineo, morì a Shindad (Afghanistan) il 20 febbraio 2012 a causa di un incidente stradale mentre era alla guida di un VTLM (Veicolo Tattico Leggero Multiruolo) Lince che nell’attraversamento di un guado fluviale, in condizioni climatiche avverse, si ribaltò. Il militare prestava servizio nel 66° Reggimento Fanteria aeromobile “Trieste” di stanza nella Caserma: “Col. E. De Gennaro” di Forlì.

“Il ricordo di Francesco Paolo è indelebile” afferma il Sindaco della Città, Maria Terranova “ha sacrificato la propria vita in una missione di Pace, ecco perché il suo coraggio è destinato a rimanere un esempio per tutti.”

