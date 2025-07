Il ritorno iconico di Igor Mitoraj – Teatro del Silenzio 2025

In occasione della ventesima edizione del Teatro del Silenzio di Andrea Bocelli, l’arte di Igor Mitoraj torna al centro della scena con il monumentale “Tindaro Screpolato”. L’opera si inserisce in perfetta armonia nel paesaggio dell’Alta Valdera, offrendo una riflessione visiva intensa e poetica sul tempo e sull’identità.

Ancora una volta l’estate toscana si arricchisce di musica e arte. La Galleria d’Arte Contini, con sedi a Venezia e Cortina d’Ampezzo, in collaborazione con Atelier Mitoraj e sotto la direzione artistica di Alberto Bartalini, rinnova la propria partecipazione a un evento che rappresenta un’eccellenza nel panorama culturale internazionale.

Il 27 luglio 2006 si tenne la prima storica edizione del Teatro del Silenzio, con il concerto inaugurale di Andrea Bocelli intitolato “Dedicato al Grande Assente”. Al centro del lago artificiale fu collocata l’opera “Il Grande Sonno” di Igor Mitoraj, che divenne da subito elemento scenografico emblematico e, negli anni a venire, simbolo visivo dell’identità stessa del Teatro.

Con il suo stile inconfondibile, sospeso tra classicismo ideale e frammentazione moderna, Mitoraj reinterpreta la bellezza dell’antico attraverso la sensibilità del presente. Le crepe, gli squarci e le aperture non rappresentano rottura o decadenza, ma testimonianze silenziose di una memoria che continua a pulsare e a trasformarsi.

Tindaro Screpolato è una delle opere più emblematiche del maestro: una testa monumentale ispirata ai canoni della bellezza greco-romana, profondamente segnata da fratture. Il contrasto tra perfezione formale e mutilazione fisica è il nucleo espressivo dell’opera. Le spaccature non ne compromettono l’eleganza, ma ne rafforzano la sacralità, come se fosse un reperto emerso da una civiltà scomparsa.

Il nome Tindaro richiama il mitico re di Sparta, padre di Elena. Un richiamo a una memoria collettiva e mitologica, che intreccia bellezza, destino e rovina. Le ferite sul volto diventano metafore del tempo, della caducità, della perdita dei valori. E proprio in queste crepe si manifesta una verità ancora più profonda, che rende il volto ancora più vivo, intenso, eterno.

È questa la sensibilità che rende l’arte di Mitoraj perfettamente coerente con lo spirito del Teatro del Silenzio: un luogo in cui voce, arte e paesaggio si uniscono per creare un’esperienza estetica irripetibile.

In parallelo, grazie alla Galleria Contini e ad Atelier Mitoraj, altre due opere dello scultore sono state installate in Piazza Vittorio Veneto, nel centro storico di Lajatico. Sculture che dialogano con lo spazio urbano e con chi lo attraversa, creando un ponte tra la mitologia classica e l’espressione artistica contemporanea.

Le tre serate dedicate alla musica, il 22, il 24 e il 26 luglio, saranno ricche di ospiti ed esibizioni inedite. Nella prima e nell’ultima serata il M° Andrea Bocelli (cofondatore e presidente onorario del Teatro del Silenzio), festeggerà il ventennale affiancato da ospiti internazionali; mentre il 24 luglio, in una novità assoluta, sarà protagonista della serata Matteo Bocelli con altri ospiti in via di annuncio. Annunciati i primi due ospiti che accompagneranno Andrea Bocelli durante le serate d’apertura e di chiusura: il Maestro Plácido Domingo il 22 luglio e Clara il 22 e il 26 luglio.

Clara, giovane artista pop e autrice sensibile, capace di fondere scrittura e interpretazione con una voce vibrante e interpretazioni innovative, e Plácido Domingo, tenore d’opera di fama internazionale, rinomato per la sua tecnica vocale impeccabile e il carisma scenico che da anni incanta il pubblico mondiale.

Dopo il clamoroso successo della scorsa edizione dedicata al trentennale della carriera del Maestro Andrea Bocelli, il 2025 festeggerà la ventesima edizione della manifestazione estiva. Un traguardo importante dove il Teatro del Silenzio ospiterà una maratona musicale di tre serate, offrendo così un triplice, attesissimo appuntamento che amplierà il formato tradizionale.

«La recente avventura del Teatro del Silenzio per i miei trent’anni di carriera» – ha sottolineato il Maestro Andrea Bocelli – «è stata un’esperienza memorabile che ha confermato l’unicità del luogo… Un nuovo “cast dei sogni” lo stiamo già apprestando per il 2025…».

Giovedì 24 luglio, per la prima volta, sarà organizzata un’ulteriore serata musicale, totalmente differente ma altrettanto colma di musica e di sorprese: la ribalta sarà tutta per Matteo Bocelli, il giovane e già amatissimo cantante che è ormai una star di prima grandezza, applaudito in Europa e oltreoceano.

La XX edizione si configura quindi come una straordinaria maratona musicale. Per festeggiare l’anniversario a cifra tonda della visionaria scommessa artistica e organizzativa del Teatro del Silenzio, City Sound & Events segnala la possibilità eccezionale di acquistare i biglietti per entrambi i concerti a un prezzo speciale per le due serate.

I biglietti della seconda e della terza serata sono ancora disponibili online sul sito Vivaticket. Le prevendite autorizzate sono: Vivaticket, City Sound e InfoLajatico. Si raccomanda di acquistare i biglietti solo attraverso i canali ufficiali per evitare truffe o biglietti non validi.

