Il sabato del Rally della Val d’Orcia parla finlandese: Benjamin Korhola conclude al vertice la prima giornata di gara

La gara, valida per il Campionato Italiano Rally Terra e Campionato Italiano Rally Terra Storico, vede attualmente al vertice il pilota schierato dal team GB Motors, autore di una performance crescente valsa il sorpasso, nell’ultima prova speciale, sul precedente leader Tommaso Ciuffi.

RADICOFANI (SI) – È Benjamin Korhola, il leader del 16° Rally della Val d’Orcia, secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra e terzo del Campionato Italiano Rally Terra Storico. La manifestazione, organizzata da Radicofani Motorsport, coinvolgerà anche nella giornata di domani la provincia di Siena, puntando i riflettori del motorsport internazionale su Radicofani, Sarteano e San Casciano dei Bagni. Il pilota finlandese, affiancato dal connazionale Kristian Tomonen sulla Hyundai i20 N Rally2 del team GB Motors, ha conquistato la leadership nell’ultima prova speciale del sabato, la “Castiglioncello del Trinoro”, prevalendo con quindici secondi di margine sul precedente leader Tommaso Ciuffi, in gara sulla Skoda Fabia RS schierata da Erreffe Rally Team. Alle spalle di Benjamin Kohrola, alla vigilia della giornata conclusiva, si sta imponendo il pluricampione Paolo Andreucci, assistito alle note dal copilota Rudy Briani sulla Citroën C3 Rally2 del team PRT. Terza, la Hyundai i20 N Rally2 di Fabio Andolfi, affiancato da Marco Menchini, in progressione dopo aver effettuato alcune modifiche nelle fasi di parco assistenza, a metà giornata. Quarta posizione per Tommaso Ciuffi e Pietro Cigni, chiamati a colmare un gap dal vertice che – dopo quattro prove speciali – è quantificato in dodici secondi. A chiudere la top-five provvisoria è stato Alberto Battistolli, rallentato da uno stato influenzale sulla Skoda Fabia RS del team Delta Rally, con Simone Scattolin sul sedile di destra. Il più veloce nella terza prova speciale è stato il giovane svedese Mille Johansson, autore di una prestazione che gli ha permesso di imprimere la propria firma, per la prima volta, in una prova speciale del Campionato Italiano Rally Terra, sulla Skoda Fabia RS affidatagli dal team MS Munaretto.

Nel confronto valido per il Campionato Italiano Rally Terra Storico, al vertice della classifica si trova il senese Valter Pierangioli, in coppia con la copilota Federica Del Sordo. La sua Ford Sierra Cosworth vanta quattro secondi e mezzo di margine sulla Lancia Delta del monegasco Mauro Sipsz, affiancato da Fabrizia Pons. Terza, al comando del 3° Raggruppamento, la Ford Escort di Bruno Pelliccioni, con Mirco Gabrielli nel ruolo di copilota.

IL PROGRAMMA DI GARA DI DOMENICA

Domani altre sei prove speciali, prima dell’arrivo a Radicofani

I motori verranno nuovamente accesi domani, domenica 30 marzo, con la prima vettura che – alle 8:30 – entrerà nell’area “service” della zona industriale Val di Paglia per essere affidata alla professionalità dei tecnici, con trenta minuti a disposizione per poter far fronte alle esigenze degli equipaggi. La prima prova speciale in programma della domenica sarà la “Radicofani Francigena” (8,44 km) delle ore 9:16 seguita – alle ore 9:35 dalla “Radicofani La Rocca” di 3,62 km. Alle ore 10:39 il terzo impegno del lotto, la “San Casciano dei Bagni Fighine”, tratto che impegnerà gli interpreti della gara con i suoi 14,15 km, elevandosi come la prova più lunga. Una sessione di riordino, a Sarteano, ed un’ultima fase di parco assistenza rimanderanno l’agonismo verso l’ultimo giro di prove speciali, con la seconda e ultima ripetizione dei tre tratti cronometrati di giornata in programma, rispettivamente, alle ore 13:40, 13:49 e 15:03.

La cerimonia di arrivo è in programma alle ore 15:53, a Radicofani.

Informazioni disponibili sul sito internet della manifestazione, all’indirizzo http://www.radicofanimotorsport.it

Nella foto (free copyright Mario Leonelli): il finlandese Korhola, al comando della classifica.

Com. Stam. + foto