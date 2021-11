Il segretario Utl Napoli incontra il Ministro della Politiche Sociali

In data 05/11/2021 ore 17:30 si é svolto l’incontro in Prefettura di Napoli alla presenza del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando, del prefetto di Napoli Palomba Claudio e del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per discutere delle numerose vertenze aperte sul territorio di Napoli e provincia.

In particolare il Segretario della Utl Ugl di Napoli Gaetano Panico ha affrontato con gli stessi le vertenze Giraservice dove è stato richiesto al Sindaco di Napoli un incontro a breve per salvaguardare il livello occupazionale dei lavorati.

Per la vertenza Whirpool rassicurazioni sono state richieste con l’occasione dal Segretario Ugl al Ministro sul Consorzio che dovrebbe prendere in carico il sito e certezze per il futuro dei lavoratori e di tutto l’indotto, in ultimo c’e’ stata anche un confronto per la vertenza Broos nella quale 1300 lavoratori stanno attualmente svolgendo un progetto di riqualificazione del territorio per la durata di 36 mesi in scadenza tra 10 mesi ed a tutt’oggi non sono state desiniate le linee per il futuro dei lavoratori.

