“Il segreto di Pulcinella” al Re Mida – Casa Cultura di Palermo

Immaginate di stare tranquilli a casa vostra, quando all’improvviso appare uno sconosciuto che si spaccia per Pulcinella. Questo è quello che capita ad Alberto: intento a scrivere le sue canzoni, si ritrova un tizio strano in salotto che gli racconta un sacco di aneddoti storici sul meridione.

Arriva, sabato 8 novembre, alle 21, e domenica 9 novembre, alle 18, al Re Mida- Casa Cultura di Palermo, il nuovo spettacolo “Il segreto di Pulcinella”. Appuntamento in via Filippo Angelitti 32 (Piazza Campolo). Un testo di Alberto Alamia, scrittura di scena di Cristiana D’Apolito.

In questo viaggio onirico tra parole, gesti e musica, il presunto Pulcinella non dimentica affatto, con grande passione, di riconoscere le tante eccellenze made in Sicily ed anzi rettifica alcuni eventi, che hanno visto coinvolti importanti personaggi i quali, con il loro operato, hanno penalizzato la Sicilia e più genericamente il sud Italia, divertendosi a svelare “segreti” che di fatto sono di dominio pubblico, ma che vengono quasi sempre non menzionati.

Il gioco teatrale è intermezzato da brani inediti scritti dallo stesso Alberto che omaggia con la sua chitarra e la sua voce ognuna delle storie svelate dal suo ormai amico Pulcinella. Ma siamo sicuri che quest’ultimo non si beccherà una bella tirata d’orecchie da qualcuno di superiore per tutta la sua sfacciataggine? Qualcuno lo aveva autorizzato a raccontare la storia in questo modo? Chissà. Ma una cosa è certa: con lui non esistono i segreti.

L biglietto d’ingresso ha un costo di 12 euro. Per info e prenotazioni, basta contattare i numeri 3889480395 o 3926393204.

