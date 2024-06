Il Servizio Civile Universale nei comuni della Sicilia il 19 giugno un incontro organizzato da Anci Sicilia

“Il servizio civile universale nei comuni della Sicilia”, questo il titolo dell’incontro che, organizzato da ANCI Sicilia in collaborazione con ANCI Lombardia, si svolgerà in presenza mercoledì 19 giugno, dalle 10 alle 13, (nella sede dell’ANCI Sicilia in via Roma, 19- ex Palazzo delle Ferrovie).

L’incontro, che vedrà la partecipazione di Mario Emanuele Alvano, segretario generale ANCI Sicilia, Onelia Rivolta, responsabile Servizio Civile ANCI Lombardia e Sebastiano Megale, referente Servizio civile ANCI Lombardia è finalizzato a far conoscere ai comuni della Sicilia le modalità di partecipazione al sistema del Servizio Civile Universale.

Il servizio civile è rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni e prevede per loro un impegno di 25 ore settimanali per un anno nei servizi socio-educativi, culturali, di protezione civile e di tutela ambientale. Rappresenta un’importante opportunità sia per i giovani che vivranno una reale esperienza di formazione e apprendimento, sia per i comuni che avranno la possibilità di incrementare i servizi rivolti ai cittadini.

La richiesta di iscrizione all’incontro dovrà avvenire tramite il link: https://formazione.ancisicilia.it/eventi/il-servizio-civile-universale-nei-comuni-della-sicilia/

PER ISCRIVERSI, CONSULTARE E/O SCARICARE I DOCUMENTI ALLEGATI UTILIZZARE I SEGUENTI LINK:

LINK ISCRIZIONE 19 GIUGNO : https://formazione.ancisicilia.it/eventi/il-servizio-civile-universale-nei-comuni-della-sicilia/

Com. Stam.