Il SIM Carabinieri plaude all’operazione del Nipaaf di Caserta a tutela dell’ambiente nella terra dei fuochi

Villa Literno – Il SIM Carabinieri, associazione sindacale dell’Arma dei Carabinieri, esprime il proprio plauso ai colleghi della specialità forestale in servizio presso il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (NIPAAF) di Caserta per l’importante operazione condotta in difesa dell’ambiente.

L’intervento ha portato al sequestro di circa 200 mila metri cubi di rifiuti accumulati illecitamente su un’area di 10 chilometri quadrati, nel comune di Villa Literno, situato nella tristemente nota Terra dei Fuochi. L’area sequestrata, nelle vicinanze dell’Oasi naturale delle Soglitelle, conteneva migliaia di pezzi di amianto, guaine bituminose, batterie al piombo, e altro materiale pericoloso come plastica e ferro. Il sequestro è stato effettuato su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura di Napoli Nord, a seguito delle indagini avviate dal NIPAAF di Caserta. Durante un controllo dell’area, i Carabinieri hanno scoperto un escavatore intento a utilizzare i rifiuti per lavori di livellamento del terreno. I tecnici dell’Arpac, intervenuti sul posto insieme ai Carabinieri, hanno campionato i rifiuti, confermandone la pericolosità. L’attività dei militari è stata fondamentale per evitare che i rifiuti venissero lentamente interrati, con gravi conseguenze per l’ambiente e per la salute delle comunità locali. Il SIM Carabinieri sottolinea l’importanza di questa operazione che, grazie alla competenza e alla dedizione dei colleghi del NIPAAF di Caserta, rappresenta un passo significativo nella lotta contro i crimini ambientali e a tutela delle comunità già fortemente esposte ai rischi dell’inquinamento nella Terra dei Fuochi. L’impegno dimostrato dai Carabinieri Forestali nel contrastare questo tipo di illegalità conferma ancora una volta il loro ruolo cruciale nella salvaguardia del nostro territorio e della salute pubblica.

