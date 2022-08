Il Sindacato Itamil Esercito incontra il Sindaco di Palermo il Prof Roberto Lagalla 

Palermo. il Sindacato Itamil Esercito rappresentata da una delegazione costituita dal Presidente Cav. Dott. Sandro Frattalemi, il Segretario Generale Girolamo Foti, il Segretario Nazionale Area “Isole” Umberto Bolignari, il Segretario Regionale della Sicilia Giovanni Parisi, hanno incontrato a Palazzo delle Aquile il Sindaco di Palermo Prof. Roberto Lagalla, il Vice Sindaco On. Carolina Varchi, l’Assessore alla cultura l’On.Giampiero Cannella.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati diversi argomenti tra i quali la possibilità di identificare aree demaniali per costruire cittadelle green a impatto zero per l’ambiente e di avviare un provvedimento comunale sul modello della Regione Sicilia, per l’utilizzo dei mezzi di trasporto locale gratuito per i militari, come giusto riconoscimento per il lavoro svolto sul territorio. Inoltre, sono state valutate possibili ed ulteriori collaborazioni e sinergie future tra il Comune e il Sindacato per organizzare un ciclo di incontri tematici per diffondere la cultura della sicurezza e legalita’ tra i giovani nelle scuole. Al termine dell’incontro il Presidente del Sindacato Cav. Dott. Sandro Frattalemi ha consegnato il Crest Ufficiale del Sindacato al Sindaco Prof. Roberto Lagalla, al vice sindaco On.Carolina Varchi e l’assessore alla cultura di Palermo On. Giampiero Cannella.

