Strada provinciale SP 84 Marsala – Petrosino il Sindaco Massimo Grillo scrive al Presidente del Libero Consorzio, Raimondo Cerami: “effettuate la manutenzione straordinaria”

La strada provinciale 84 ovvero la litoranea sud che collega Marsala a Petrosino costeggiando il mare nel tratto compreso fra lo stabilimento Florio e il lido Pakeka, soprattutto in autunno e in inverno risulta difficilmente transitabile per la presenza di alghe, detriti e pozzanghere sul manto stradale. La situazione è divenuta sempre più precaria tant’è che il Sindaco Massimo Grillo ha scritto un’apposita nota al Commissario del Libero Consorzio dei Comuni della provincia di Trapani, Raimondo Cerami, chiedendo un intervento manutentivo urgente e straordinario.

“Già per sua conformazione la strada risulta oggetto di costanti e importanti pressioni che ne determinano un continuo deterioramento anche in relazione alle mareggiate ed ai sistemi di deflusso esistenti – afferma il Sindaco Grillo. A seguito di ultimo sopralluogo congiunto tra gli uffici di questa A.C e codesto Consorzio si sono potuti evidenziare quadri di dissesto stradale (avvallamenti e probabili instabilità strutturali) e deficit di sicurezza riguardo il guard-rail e per il deflusso idraulico delle acque marine. Tutto ciò chiaramente pone una necessaria valutazione sull’attuale uso sicuro della strada. Occorre, quindi, porre in opera i necessari interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza, nonché programmare gli interventi di manutenzione ordinaria tali da non dover comportare la chiusura della strada per motivi di sicurezza”.

Com. Stam.