 Il Sindaco Grillo saluta e ringrazia il Comandante Menfi: “Ha dato un contributo importante alla sicurezza e al decoro della nostra città”

In occasione della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltasi ieri a Marsala, presieduta dal Prefetto di Trapani, dott.ssa Daniela Lupo, il Sindaco Massimo Grillo ha comunicato ufficialmente le dimissioni del dott. Vincenzo Menfi dalla carica di dirigente a tempo determinato del Corpo della Polizia Municipale di Marsala.

Il Comandante Menfi ha chiesto la risoluzione consensuale del contratto, avendo ottenuto l’assunzione a tempo pieno e indeterminato come Dirigente Comandante della Polizia Municipale presso il Comune di Mazara del Vallo.

Nel corso dei lavori del Comitato, il Sindaco Grillo ha voluto ringraziare pubblicamente il dott. Menfi per il lavoro svolto in questi anni alla guida della Polizia Municipale di Marsala, sottolineando il contributo determinante fornito in termini di legalità, sicurezza urbana e rispetto dell’ambiente.

Durante il suo incarico, il Comandante Menfi ha concorso al raggiungimento di risultati significativi nell’ultimo triennio tra cui:

– oltre 60 notizie di reato e richieste di DASPO nei confronti di parcheggiatori abusivi, con interventi mirati contro minacce e violazioni dei provvedimenti emessi;

– più di 360 notizie di reato trasmesse all’Autorità Giudiziaria, con particolare attenzione ai reati contro l’ambiente, la persona e il patrimonio;

– sequestri per oltre 50.000 metri quadrati di terreni abusivamente utilizzati;

– l’assunzione di vigili stagionali che hanno garantito un servizio di controllo del territorio prolungato fino all’una di notte, mai assicurato prima dal Comune di Marsala;

– la condivisione con l’Amministrazione della delibera per il sequestro amministrativo dei veicoli utilizzati per l’abbandono dei rifiuti;

– l’avvio di un ampio piano per la videosorveglianza urbana, con 120 telecamere già attive e ulteriori 100 in fase di installazione nelle aree più sensibili, in sinergia con le Forze dell’Ordine.

“Al Comandante Menfi va il mio più sentito ringraziamento per l’impegno, la competenza e la lealtà dimostrati, ha dichiarato il Sindaco Grillo. La Polizia municipale di Marsala spesso è stata citata quale “modello di riferimento nella nostra provincia”. Il suo lavoro ha lasciato un segno tangibile nella vita della nostra città. Gli auguro buon lavoro nel nuovo incarico a Mazara del Vallo, certo che continuerà a distinguersi anche lì per professionalità e dedizione.”

L’Amministrazione comunale renderà note a breve le modalità per la copertura della posizione di dirigente del Corpo della Polizia Municipale.

