Il Sindaco in visita all’Istituto Nautico

Ieri il Sindaco Tranchida è stato invitato, dal dirigente scolastico e dai rappresentanti degli studenti dell’Istituto Nautico all’ inaugurazione degli ambienti scolastici dopo gli interventi di messa in sicurezza.

“Va dato atto dell’ottimo lavoro svolto in tal senso dai dipendenti del Libero Consorzio comunale in ordine alla messa in sicurezza dei luoghi esistenti, ma bisogna fare di più – dichiara il Sindaco di Trapani – ed è questo un impegno anche da parte mia come sindaco della Città di Trapani, che avanzerò al nuovo presidente del LCC sindaco Quinci: c’è un porticato bellissimo che va sistemato, c’è un museo del mare che va potenziato con spazi adeguati e inserito nell’ambito di un circuito culturale-turistico che può essere utile alla città di Trapani .

Occorre pensare al futuro, non solo dell’ambiente scolastico didattico-formativo del Nautico, ma anche del sistema post-formazione degli studenti per evitare che i giovani siano costretti ad emigrare. E’ un mio dovere da Sindaco della Città di Trapani segnalare e dunque del neo presidente del Libero Consorzio preoccuparsene oltre ad occuparsi di tutte le criticità e problematiche in ambito provinciale. Io starò di certo a guardare per fare in modo tale che questo impegno e queste responsabilità si concretizzino.

Questo vogliono i cittadini, anche i giovani studenti, anche quelli che non votano, compresi quelli del Nautico”

