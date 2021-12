Il Sindaco Leoluca Orlando premia il giovane talento palermitano, capitano della nazionale di calcio Under 15

A Palazzo delle Aquile, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, alla presenza dell’Assessore allo Sport Paolo Petralia ed al Consigliere Marcello Susinno, ha conferito a Piergiorgio Bonanno il riconoscimento della Tessera Preziosa del Mosaico Palermo.

Un riconoscimento per Piergiorgio Bonanno, manifestato anche con la consegna di una targa per il giovane talento palermitano voluto dalla Fiorentina, ma anche protagonista e capitano della Nazionale di calcio Under 15.Fine modulo Il giovane “picciotto” della borgata palermitana di Partanna, di famiglia economicamente modesta, ha dato i suoi primi calci nell’oratorio di San Vincenzo, successivamente passato Gonzaga osservato dal Prof Giuseppe Pillitteri, e oggi, dopo una crescita esponenziale, ha tutte le qualità per arrivare lontano; ad attenzionare Bonanno è stato il mister Valerio Leto che per anni lo ha tenuto nel Fair Play di Messina, prima del suo approdo alla Fiorentina, dove ricopre il ruolo di centromediano metodista, realizzando anche diverse reti. “Colgo l’occasione per ringraziare il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso il suo Vice Joe Barone e il Direttore Valentino Angeloni che mi stanno dando questa importante opportunità – dice Piergiorgio Bonanno – e oggi un grazie va anche al Sindaco di Palermo per questo preziosissimo riconoscimento che per me è frutto di tanti sacrifici. Ricevere la Tessera preziosa del Mosaico Palermo – continua Bonanno – è emozionante, un grande onore che mai avrei potuto immaginare. Sono nato e cresciuto in una borgata palermitana e sono fiero di portare la cultura palermitana a Firenze.

Com. Stam.