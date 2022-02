Il sindaco Massimo Grillo assegna le deleghe

Confermato come vice sindaco Paolo Ruggieri cui vanno le deleghe alla cultura e alla pubblica istruzione ridistribuzione per gli altri assessori con alcune modifiche

Con proprio provvedimento il Sindaco di Marsala Grillo ha provveduto nel pomeriggio di oggi a ufficializzare l’assegnazione delle deleghe agli assessori che sono stati nominati giovedì scorso dopo l’azzeramento della Giunta Municipale.

“Dopo un’attenta analisi, tenendo conto di attitudini ed esperienze professionali, ho provveduto alla distribuzione delle deleghe – precisa il primo cittadino. Rispetto all’esecutivo precedente ho effettuato alcune modifiche proprio per fare in modo di rilanciare, con maggiore intensità in termini di efficacia ed efficienza, l’attività amministrativa. Ripartiamo tutti con rinnovato maggiore impegno per far fronte alle diverse esigenze della collettività marsalese che nell’ottobre del 2020 ci ha scelto per amministrare la nostra meravigliosa città”.

Nella carica di vice Sindaco è stato confermato l’uscente Paolo Ruggieri che oltre a mantenere diverse delle deleghe che già deteneva ne assume anche altre quali quelle alla cultura e alla pubblica istruzione. Al neo componente della Giunta Grillo, Valentina Piraino – come peraltro indicato in sede di nomina – vanno le Politiche sociali, mentre al suo predecessore Giuseppe D’alessandro vengono invece assegnate il Bilancio, le Finanze e i Tributi. Il Suap da Oreste Alagna, che gestirà anche la Pubblica illuminazione, passa ad Arturo Galfano che non si occuperà più di verde pubblico che verrà invece gestito da Michele Milazzo. Questa, nello specifico, la ripartizione delle deleghe assegnate dal Sindaco:

Avv. Paolo Ruggieri: Vice Sindaco – Affari legali – Sistemi Informatici e telecomunicazione – Rapporti con il Consiglio Comunale – Cultura – Contenitori culturali – Pubblica Istruzione – Rapporti con l’Università – Sport – Impianti Sportivi – Edilizia scolastica – Pianificazione e Gestione del Territorio – Grandi Opere – Aree naturali protette;

Dott. Arturo Salvatore Galfano: Lavori Pubblici – Polizia Municipale – Beni Culturali – S.U.A.P. – Servizi Cimiteriali;

Dott. Oreste Socrate Alagna : Sviluppo economico – Turismo – Pubblica Illuminazione – Canile;

Avv. Michele Milazzo : Nettezza Urbana – Ambiente – Spiagge – Verde – Ville e Giardini – Decoro Urbano;

Dott. Giuseppe D’Alessandro : Servizio idrico – Bilancio Finanze e Tributi, Partecipate – Trasporti;

Avv. Valentina Piraino : Affari Sociali e Famiglia – Pari Opportunità – Politiche Giovanile – IACP – Servizi demografici – Progetto Re – City – Decentramento – Legalità e sicurezza – Politiche del Meditterraneo – Commercio Estero (Export).

Il Sindaco in attesa della nomina del settimo assessore ha trattenuto per sé le deleghe al Patrimonio e Protezione civile – Personale – Agenda Urbana.

Com. Stam.