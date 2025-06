Il soffio di Faggioli alla 64^ Coppa Paolino Teodori

Il pluri campione fiorentino ufficiale Nova Proto NP 01 ha vinto per la 15^ volta la gara con un margine di 1”45 sul sempre tenace Merli su Osella FA 30. Sul podio del terzo round di Campionato Italiano Supersalita anche l’ottimo Maroni su Nova Proto turbo.

Ascoli Piceno. Simone Faggioli su Nova Prto NP 01 ha vinto la 64^ Coppa Paolino Teodori. Il pluri campione della Best Lap neo vincitore della leggendaria Pikes Peak ha così firmato per la 15^ volta la competizione marchigiana organizzata dal Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno Fermo.

E’ stato entusiasmante e coinvolgente il duello con il trentino Christian Merli che per l’occasione è tornato sulla Osella FA 30 Evo. Pochi 87 centesimi di secondo in gara 1 il gap dell’alfiere Vimotorsport dal vertice, sceso a 58 in gara 2. Un confronto epico che lasciato il pubblico sui terrapieni e davanti ai teleschermi con il fiato sospeso.

Con una grande prova di tenacia, carattere ed abilità Giancarlo Maroni Jr. su Nova Proto con motore turbo di classe 2000 cc, ha completato il podio del terzo appuntamento stagionale di Campionato Italiano Supersalita con validità per il Campionato Italiano Velocità Montagna nord e sud, con un gap dalla vetta di 4”38 in totale.

A ridosso del podio si è conclusa la rimonta del trapanese Francesco Conticelli su Nova Proto NP 01, che dopo un guasto al cambio ed una lavoro intenso si è preso la 4^ posizione finale. Quinto l’abruzzese Stefano Di Fulvio anche lui Nova Prot con motore da 3000 cc, che ha pagato un set up forse aggressivo e poi un’assenza troppo prolungata dall’abitacolo da corsa. Sesta piazza e un pò di rammarico per una scelta di pneumatici limitata per il potentino Achille Lombardi su Osella FA 30 che nel week end ha sofferto più del previsto. Una toccata e la rottura dell’ala posteriore ha compromesso il fine settimana di Franco Caruso che sula Nova Proto con motore Honda Turbo è risalito fino alla 7^ posizione generale dopo gara 2. Ha fatto delle modifiche ai rapporti del cambio in prova e poi ha cercato la migliore prestazione, ma il fondo non tutto omogeneo hanno fatto desistere Samuele Cassibba dall’attacco decisivo, sebbene il comisano dell’Ateneo abbi raccolto molti dati per l’affinamento della messa a punto della Nova Proto NP 01 V8. Contento della sua guida e dei suoi progressi il siracusano di Melilli Luigi Fazzino, nono, anche se ha chiesto il possibile all’Osella PA 2000 turbo, sulla quel la scelta degli pneumatici è stata una scelta forzata, per poca disponibilità delle forniture. Andrea Di Caro ha completato la top ten generale con un nuovo doppio successo in classe 1600 tra le sportscar Motori Moto, il giovane nisseno della CST Sport è sempre più saldo al comando di categoria. Secondo tempo tra le motorizzazioni moto per il deciso etneo Luca Caruso che sulla Nova Proto curata dal Team Dalmazia, dopo gara 2 ha sopravanzato il senese Mirko Torsellini su auto gemella. Presenza sempre più concreta quella del giovane catanese Michele Puglisi che sulla Osella PA 21 Jrb curata da Paco 74 ha disputato un’ottima prima salita e poi nella seconda ha toccato una barriera con l’ala. Nuovo acuto di Alberto Scarafone in gruppo CN al volnate dell’Osella PA 21, con cui il campione in carica allunga in vetta.

Il romano Marco Iacoangeli su BMW Z4 GT3 ha suonato la carica in gruppo GT con una doppi affermazione, sebbene tallonato dal foggiano di RO Racing Lucio Peruggini che con la Ferrari 488 Challenge Evo ha guadagnato punti preziosi in GT Super Cup Divisione I, seguito dal salernitano Giovanni Del Prete su auto gemella. Maiuscola nuova vittoria di gruppo E1 per il calabrese di Piloti per Passione Giuseppe Aragona, che ha ottenuto dei tempi di assoluto rilievo con la Volkswagen Golf Mk7, anche se il salernitano Alessandro Tortora sulla energica Peugeot 106 turbo non ha mai mollato la presa e si è imposto in classe 3000. Gara di casa per il teramano Marco Gramenzi che ha vinto la classifica aggregata sull’Alfa 4C Judd, davanti al calabrese Rosario Iaquinta sulla muscolosa Lamborghini Huracan, Un problema tecnico ha fermato il bolognese Manuel Dondi in gara 1, poi la Fiat X1/9 è tornata in forma smagliante ed il driver emiliano ha deliziato tutti con un tempo straordinario di 2’30”57 in gara 2. Luca Tosini su Audi RS3 ha vinto il gruppo TCR, per il bresciano della AF Motorsport doppio successo davanti al diretto rivale salernitano Salvatore Tortora, il quale ha riconosciuto il merito dell’avversario ed ha ammesso qualche noia di set up per la sua Audi. Terza piazza per il salernitano Angelo Marino in chiara progressione sulla Leon Cupra. Affari di famiglia in Racing Start Cup con l’1 a1 tra il giovane vincitore pugliese Vanni Tagliente su MINI e la mamma Anna Maria Fumo su Peugeot 308. Vanni che ha conquistato la classifica generale con un vantaggio di 20 centesimi di secondo. Il bresciano Maicol Massa su MINI ha chiuso al 3° posto. Giacomo Liuzzi su MINI di classe turbo 1.6 ha fatto doppio centro in Racing Start Plus, dopo qualche criticità elettrica accusata in prova. Eccellente successo tra le motorizzazioni aspirate per l’abruzzese Fabio Titi che su Peugeot 106 S16 si è messo in evidenza sin dalle prove. Pieno di punti in classe 1.4 per l’altoatesino Dietmar Gschnell su Peugeot 106. Avvincente anche la gara del gruppo Racing start dve la classifica aggregata se la è aggiudicata il pugliese Giovanni Angelini estremamente incisivo sulla nuova Honda Civic Type-R, sebbene il giovane talento silano Antonio Aquila su Seat Leon Station Wagon ha vinto gara 2 e si è avvicniato fino ad un totale di 1”82. Sul podio il padrone di casa Davide Gabrielli anche lui su Seat Leon SW. Per le motorizzazioni aspirate il salernitano Antonio Vassallo su Renault Clio RS è stato autore di due superlative salite con cui ha contenuto David Cannella su Honda Civic Type-R. In classe 1600 è stato il pugliese Vito Di Leo su Citroen Saxo il più agile dopo una serrata sfida con il calabrese Mattia Esposito e Lodovico Manni sulle Peugeot 106, tutti in meno di un secondo. La classe 1400 è stat aa favore dell’esordiente reatino Angelo Minichetti su Fiat Panda 1000Hp.

Classifica top 10 64^ Coppa Paolino Teodori: 1 Faggioli (Nova Proto NP01) in 4’23”87; 2 Merli (Osella FA 30) a 1”45; 3 Maroni (Nova Proto Turbo) a 4”38; 4 Conticelli (Nova Proto NP01) a 5”27; 5 Di Fulvio (Nova Proto NP01) a 7”52; 6 Lombardi (Osella PA 30) a 8”59; 7 Caruso F. (Nova Proto NP 01) a 13”36; 8 Cassibba (Nova Prot Np 01) a 13”76; 9 Fazzino (Osella PA 2000 turbo) a 14”66; 10 Di Caro (Nova Proto NP 03 Aprilia) a 17”86.

Classifica Gruppi in gara: Gruppo RS aspirate: 1 Vassallo (Renault Clio RS) a 6’13”20; 2 Cannella (Honda Civic Type-R) a 8”82; 3 Venturi (Honda Civic Type-R) a 10”81. Gruppo RSTB: 1 Angelini (Honda Civic Type-R) in 5’44”25; 2 Aquila (Seat Leon SW) a 1”82; 3 Gabrielli (Seat Leon SW) a 6”95. Gruppo RS+: 1 Liuzzi (MINI) a 5’40”70; 2 Titi (Peugeot 106) 3”31; 3 Cardone (Peugeot 106) a 7”32. Gruppo RS Cup: 1 Tagliente (MINI) in 5’36”63; 2 Fumo (Peugeot 308) a 0”20; 3 Massa (MINI) a 6”25. Gruppo E1: 1 Aragona (VW Golf Mk7) in 5’00”66; 2 Tortora A (Peugeot 106 turbo) a 14”65; 3 Ragusa (Renault 5 GT Turbo) a 35”21. Gruppo TCR: 1 Tosini (Audi Rs3) in 5’14”19; 2 Tortora S. (audi Rs3) a 4”47; 3 Marino (Cupra Leon) a 4”51. Gruppo GT: 1 Iacoangeli (BMW Z4 GT3) in 5’04”01; 2 Peruggini (Ferrari 488 Challenge Evo) a 3”43; 3 Del Prete (Ferrari 488 Challenge Evo) a 10”30. Gruppo E2SH: 1 Gramenzi (Alfa 4C) in 5’06”73; 2 Iaquinta (Lamborghini Huracan) a 6”20; 3 Rossi (Fiat X1/9 Polini) a 56”75. Gruppo CN: 1 Scarafone (Osella PA 21) in 4’55”06; 2 Capucci (Osella PA 21) a 11”79; 3 Presti (Lucchini BMW) a 47”30. Gruppo Sportscar Motori Moto: 1 Di Caro in 4’41”73, 2 Caruso L. a 3”01; 3 Torsellini a 4”76 (Tutti su Nova Prot NP 03 Aprilia). Gruppo E2 SC-SS: 1 Faggioli (Nova Proto NP01) in 4’23”87; 2 Merli (Osella FA 30) a 1”45; 3 Maroni (Nova Proto Turbo) a 4”38.

Campionato Italiano Supersalita dopo 3 gare: Assoluta: 1 Faggioli p. 60; 2 Conticelli F. 25; 3 Maroni 24; 4 Lombardi 18; 5 Caruso F. 15,5.

Gruppi Campionato: Racing Start Turbo: 1 Angelini 115; 2 Gabrielli M. 70; Aquila 69.

Racing Start Aspirate: 1 Vassallo 140; 2 Venturi 68; 3 Pinto 67.

RS Plus TB: 1 Montanaro 74,5; 2 Liuzzi 70; 3 Segna 57.

Racing Start Plus aspirate: 1 Currenti 63; 2 Perillo 58; 3 Bisogno 45.

Racing Start Cup: 1 Fumo 115; 2 Massa 60; 3 Loffredo 56.

Gruppo Rally: 1 Bondioni – Zanolli 40; 3 De Tisi e Prandini 30.

Gruppo E1 Italia: 1 Aragona 108.5; 2 Tortora 97.5; 3 Freitag 52.

GT-GTCup: 1 Gabrydriver 37; 2 Gaetani e Artuso 20.

Gruppo TCR: 1 Picchi 64; 2 Marino 44; 3 Tosini e Tortora S. 35.

GT Supercup Div. 1 : 1 Peruggini 60; 2 D’Angelo 42; 3 Del Prete 38.

GT – GT3: 1 Pichler 20; 2 Ghezzi 15; 3 Baruchelli 12.

Supersalita Junior: 1 Prandi 17.5; 2 Ferretti 20; 3 Bacci 10.

Gruppo CN: 1 Scarafone 110; 2 Presti 46.5; Bottura 30.

Gruppo E2SH: 1 Gramenzi 94,5; 2 Dondi 60; 3 Iaquinta 53,5;

Gruppo E2SC/SS: 1 Faggioli 120; 2 Maroni 79: 3 Di Caro 72.

E2SC/SS Moto: 1 Di Caro 60; 2 Torsellini 35; 3 Golin 25.5.

Calendario Campionato Italiano Super Salita: 9 maggio – 11 maggio 54° Trofeo Vallecamonica; 6 giugno – 8 giugno 74ª Trento Bondone; 27 giugno – 29 giugno 64ª Coppa Paolino Teodori; 18 luglio – 20 luglio 29ª Luzzi Sambucina Trofeo Silvio Molinaro; 1° agosto – 3 agosto 60ª Rieti Terminillio; 22 agosto – 24 agosto 60ª Trofeo Luigi Fagioli; 5 settembre – 7 settembre 67ª Monte Erice.

Maroni

Christian Merli Osella