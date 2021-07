Dal 23 luglio è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in formato fisico negli stores “IL SOLE ALLE FINESTRE” (Isola degli Artisti/ Artist First), l’ EP di debutto di RAFFAELE.

L’artista presenterà il progetto esibendosi dal vivo il prossimo 26 luglio a partire dalle 21:30 presso l’Arena Rendano di Cosenza all’interno della rassegna di #Restartlivefest. Insieme a lui in questa tappa di “Isola degli Artisti In Tour” ci saranno anche Ibla e Giulia Molino.

“Il Sole alle Finestre” è il primo progetto discografico di Raffaele Renda, un EP di sette tracce in cui il giovane cantautore calabrese unisce diversi linguaggi musicali senza alcun timore, creando uno stile personale e totalmente attuale, sperimentando varie sfaccettature del pop. A partire dalla ballad “Il Sole alle Finestre”, brano più introspettivo e intimista dell’EP che dà spazio alla vocalità ponderosa dell’artista, passando per le sonorità più dark e urban pop del brano “Rehab” fino alle sfumature reggae e al beat reggaeton di “Focu Meu” in cui Raffaele dà voce alla sua terra d’origine. Chiude l’EP “Oro”, cover della celebre canzone di Mango.

«“Oro” è un brano del grandissimo Mango, un artista per me immortale, uno dei migliori mai esistiti nel panorama musicale italiano – spiega Raffaele – Ho imparato veramente tanto da lui e dalla sua musica, è un piccolissimo tributo che gli dedico».

Di seguito la tracklist dell’EP:

Senza Love Il sole alle finestre Focu Meu Tasto Reset 7VITE Rehab Oro

Biografia

Raffaele Renda è un compositore, un artista calabrese. All’età di 16 anni partecipa a Sanremo Young su Rai1 e arriva in finale classificandosi al secondo posto. Successivamente si esibisce alla 68esima edizione del Festival di Sanremo su Rai1 insieme ai ragazzi di Sanremo Young. Dopo aver studiato canto per oltre dieci anni, ha preso parte all’ultima edizione di Amici, arrivando alle fasi finali del programma.

Il suo primo EP, “Il sole alle finestre” (Isola degli Artisti), è disponibile in digitale e negli stores dal 23 luglio 2021.

