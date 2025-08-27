Il sorteggio di Champions League e Fiorentina-Polissya in diretta su TV8 domani, giovedì 28 agosto

Domani, giovedì 28 agosto, in diretta e in chiaro, su TV8, il sorteggio di Uefa Champions League, alle ore 18.00, e Fiorentina-Polissya, partita di ritorno del Play Off di Conference League, alle ore 20.00.

Si parte, alle ore 18.00, con il sorteggio della fase campionato della massima competizione europea per club, in programma a Montecarlo. Studio speciale targato Sky Sport, condotto da Mario Giunta, affiancato da Paolo Condò e Alessandro Costacurta, per vivere in diretta gli accoppiamenti e ascoltare le voci a caldo delle delegazioni delle squadre.

Confermata la formula della scorsa stagione con un girone unico composto da 36 squadre, suddivise in quattro fasce a secondo del coefficiente Uefa. In lizza, per l’Italia, l’Inter (1ª fascia), reduce da due finali negli ultimi tre anni, Atalanta e Juventus (2ª fascia) e il Napoli scudettato (3ª fascia). Le prime 8 classificate accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre dalla nona alla ventiquattresima posizione giocheranno il turno dei Play-off. Le ultime 12 saranno, invece, eliminate.

A seguire, alle ore 20.00, lo stadio Artemio Franchi di Firenze ospita la partita di ritorno dei Play-off di Conference League tra la Fiorentina e gli ucraini del Polissya. I viola partono dal rassicurante vantaggio per 3-0 maturato nella partita di andata, grazie all’autorete di Kudryk e ai gol di Gosens e Gudmundsson.

