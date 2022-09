Il Sotto Gamba Game chiude fra gli applausi

San Vincenzo (Livorno). Si è concluso oggi fra gli applausi il Sotto Gamba Game 2022, la grande manifestazione sportiva all’insegna dell’inclusione andata in scena dal 16 al 18 settembre a Riva degli Etruschi.

Atleti e amatori si sono cimentati in oltre venti discipline di acqua e di terra regalandosi grandi emozioni in quella che ogni anno è una vera e propria festa dello sport che alla fine vede tutti vincitori.

Sotto Gamba Game è un evento nato da un’intuizione di Maurizio Melis e Alessandro Ferretti di Toscana Disabili Sport Onlus e dall’amicizia con Duccio Maria Arrighi di Tutun Club Sport e Servizi di Riva degli Etruschi, resort situato in uno dei punti più incantevoli del litorale toscano. Fin dalla sua prima edizione l’obiettivo del Sotto Gamba Game è sempre stato cancellare l’accezione negativa della parola “diversità” su più fronti: la pratica dello sport e il divertimento sono due ingredienti che permettono di affrontare con maggior sicurezza e fiducia molti aspetti della vita, a partire da quelli fisici e psicologici senza dimenticare il riscatto personale.

“Nello sport ho trovato il modo per divertirmi e scoprire stimoli sempre nuovi condividendo con gli altri qualcosa di prezioso. È stato un ottimo veicolo di avvicinamento alla comprensione di me stesso.” commenta Alessandro Ferretti, vice presidente di Toscana Disabili Sport “In questi anni mi sono reso conto di quanto “normalità” e “diversità” in fin dei conti siano solo parole. Mi piace pensare che il Sotto Gamba Game sia il punto di partenza per un’avventura che può cambiare il nostro spirito. A volte basta un attimo per capire che sei debole solo se ti sei convinto di esserlo.”

La kermesse, svolta con il supporto all’accoglienza di Onlus Handy Superabile e della Proloco San Vincenzo, è cominciata venerdì pomeriggio con due importanti appuntamenti: il progetto “Percorsi di Sport” realizzato dall’OPES con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport e la tavola rotonda sul tema “La prevenzione non va in vacanza” organizzata dall’UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) e da IAPB (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità). Come sempre la manifestazione è stata di libero accesso e fra le oltre venti discipline sportive in programma questa sesta edizione ha visto il debutto del tiro a segno con armi laser dell’associazione Tiro a segno di Pescia, del Padel portato da Bionic People e del calcetto per non vedenti. Non sono mancati paratleti medagliati ma numerosi anche i neofiti che hanno voluto mettere alla prova se stessi in molte discipline.

Alto gradimento per la possibilità offerta da Ortopedia Michelotti e Ottobock Italia, aziende leader nel settore della mobilità,di provare gratuitamente le novità sul mercato per quanto riguarda la protesica e la mobilità sportiva.

La Regione Toscana, il Comune San Vincenzo, la F.I.V. (Federazione Italiana Vela), il C.I.P. Toscana (Comitato Paralimpico Toscana), la F.I.T (Federazione Italiana Tennis),la F.I.S.P.E.S. (Federazione Italiana sport paralimpici e sperimentali) e altre federazioni sportive e associazioni di categoria hanno patrocinato il Sotto Gamba Game 2022. Si ringraziano il Comune di San Vincenzo, il Gruppo Solvay e le Cave di Campiglia per il sostegno all’evento.

Com. Stam./foto