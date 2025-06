Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha visitato il Punto Luce delle Arti di Ostia di Save the Children

Durante la sua visita, il Sottosegretario è stato accompagnato da alcuni ragazzi e ragazze che frequentano abitualmente il centro educativo, che lo hanno guidato tra gli spazi dedicati alla lettura, i laboratori di musica, fumetto e artigianato, illustrando le attività del Punto Luce.

“Oggi, nel Punto Luce delle Arti di Ostia, ho incontrato ragazze e ragazzi che hanno trovato uno spazio sicuro per crescere, apprendere e costruire il proprio futuro. Ho ascoltato le loro storie e apprezzato l’impegno degli operatori e delle famiglie, che quotidianamente collaborano per creare nuove opportunità e dare spazio ai loro sogni – ha dichiarato il Sottosegretario Mantovano – Questa è l’Italia che il Governo sostiene con convinzione: quella che investe sul talento, sull’educazione e sull’entusiasmo dei più giovani, soprattutto di quelli che provengono dalle realtà più deboli. Realtà come questa ci ricordano che investire nei giovani significa costruire un’Italia più giusta, forte e coesa”.

“La visita del Sottosegretario Mantovano è stata particolarmente significativa per la nostra Organizzazione – ha dichiarato Claudio Tesauro, Presidente di Save the Children Italia – Da oltre dieci anni, la rete dei Punti Luce mette a disposizione delle comunità, in diverse aree svantaggiate del nostro Paese, spazi dove tutti i bambini, le bambine e gli adolescenti possono avere la possibilità di apprendere, sperimentarsi e far fiorire i propri talenti. Per contrastare la povertà educativa è fondamentale, come sperimentiamo quotidianamente, un lavoro in sinergia con le realtà dei territori, che valorizzi e metta in rete le esperienze della società civile, delle comunità locali e delle istituzioni, partendo dal coinvolgimento e dalla partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze”.

Nati a partire dal 2014, quando Save the Children ha lanciato l’allarme sulla povertà educativa nel nostro Paese, i Punti Luce sono spazi ad alta intensità educativa che sorgono in quartieri svantaggiati e privi di servizi e offrono gratuitamente opportunità educative ai bambini, alle bambine e agli adolescenti. Oggi sono 27 – l’ultimo dei quali inaugurato un mese fa a Milano, nel quartiere Gallaratese – in 15 regioni[1].

Dal 2014 ad oggi, i Punti Luce hanno accompagnato complessivamente più di 63mila bambine, bambini e adolescenti tra i 6 e i 17 anni nel loro percorso per apprendere, sperimentare e far fiorire capacità e aspirazioni. Nel 2024 sono stati coinvolti regolarmente quasi 9mila minori.

Nei Punti Luce, i bambini e le loro famiglie beneficiano di diverse attività gratuite, tra cui sostegno allo studio, laboratori artistici e musicali, promozione della lettura, accesso alle nuove tecnologie e attività motorie. Negli spazi sono disponibili anche percorsi di supporto alla genitorialità e consulenze legali, psicologiche e pediatriche.

Nei Punti Luce vengono, inoltre, offerte le doti educative, ovvero dei piani educativi individuali per bambini e adolescenti che vivono in condizioni certificate di disagio economico, che possono prevedere, ad esempio, l’acquisto di libri e kit scolastici, l’iscrizione a un corso sportivo o musicale, la partecipazione a un campo estivo e altre attività educative.

Inaugurato nel 2019, il Punto Luce delle Arti di Ostia, è un luogo di aggregazione, di supporto allo studio e di offerta educativa per bambine, bambini e adolescenti che vivono nel quartiere. Offre in particolare attività di tipo culturale e artistico, implementate in collaborazione con la Cooperativa Santi Pietro e Paolo, che vanno dal fumetto, dove i ragazzi elaborano illustrazioni, storie e personaggi fantastici, all’artigianato con la realizzazione di manufatti con materiali riciclabili. Dal novembre 2019 alla fine del 2024, il Punto Luce delle Arti ha raggiunto più di 8.500 bambine, bambini e adolescenti dai 6 ai 17 anni, più di 1.500 adulti ed erogato 54 doti educative.

[1] Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto.

