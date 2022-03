“Il sovraindebitamento: nei nostri sportelli trovi chi ti aiuta”. Presentazione convenzione fra MCL Sicilia e associazione ‘I diritti del debitore’

Una conferenza stampa sul tema “Il sovraindebitamento: nei nostri sportelli trovi chi ti aiuta” si svolgerà giovedì 10 marzo 2022, ore 17.30, presso la sede del Circolo MCL “Don Luigi Sturzo”, in via Roma n. 215 di Caltagirone.

In questa occasione ci sarà la Presentazione della convenzione fra MCL Sicilia e l’associazione “I diritti del debitore”.

Interverranno: Franco Tasca (Presidente circolo MCL “Don Luigi Sturzo” di Caltagirone), Paolo Ragusa (vice Presidente provinciale MCL Catania), Salvo Sangiorgi (Avvocato – esperto in materia di sovra indebitamento), Giuseppe Buoncuore (Referente occ Caltagirone), Salvatore Alessandro (Presidente associazione nazionale ‘Diritti del debitore’), Giorgio D’Antoni (Presidente regionale MCL Sicilia).

L’organismo di composizione della crisi è un ente indipendente ed imparziale al quale ogni debitore, a patto che sia legittimato a farlo, ha la possibilità di rivolgersi, onde poter far fronte ai debiti contratti e risolvere la propria situazione con i creditori. E affidarsi ad un organismo di composizione della crisi ha lo scopo di poter far uscire da questo difficile problema finanziario tutti coloro che si rivolgono ad esso, aiutandoli nella raccolta documentale e seguendoli per tutto l’iter della pratica sino alla completa risoluzione dei debiti, offrendo nel contempo una consulenza professionale finalizzata ad affrontare la situazione debitoria per aiutarli ad uscirne al meglio, consigliandogli la strada migliore da seguire.

Il vice Presidente provinciale MCL Catania, Paolo Ragusa, quale responsabile regionale ‘Welfare e Terzo settore’ del Movimento Cristiano Lavoratori, fa sapere che “MCL Sicilia è impegnato ad organizzare anche nuovi servizi per dare risposte ai bisogni emergenti delle persone più deboli. Coloro che sono finiti nella morsa dei debiti, soprattutto in questo momento di crisi meritano di essere aiutati. Da subito -aggiunge e conclude Paolo Ragusa- sperimentiamo nel Calatino Sud-Simeto un rapporto di collaborazione con l’associazione ‘I diritti del debitore’ per poi estendere il servizio su tutto il territorio regionale”.

Parole di soddisfazione in merito a tale iniziativa arrivano da Salvatore Alessandro (Presidente associazione nazionale ‘Diritti del debitore’) il quale dichiara: “Noi siamo onorati di essere entrati nel mondo del Movimento Cristiano Lavoratori, che da sempre si occupa delle fasce più deboli della nostra società e ha cuore la dignità delle persone e la centralità rispetto al bisogno di gestione da debito. La nostra organizzazione rappresenta 37 organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (riconosciuti dal ministero della Giustizia) che si occupano di riequilibrio solidale, tra il diritto della persona a vivere dignitosamente pagando quello che può e i diritti dei creditori di riscuotere quanto possibile. Per noi, come per il Movimento Cristiano Lavoratori, la norma che applichiamo è una norma di civiltà che pone al centro la persone e le famiglie e il loro diritto di vivere dignitosamente”.

Com. Stam.