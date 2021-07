Dopo l’anteprima su Sky TG24 è da oggi disponibile anche su YouTube il bellissimo videoclip de Il suono di questa città, l’ultimo singolo di Daniele Pistone, cantautore originario di Saronno ma globetrotter nell’animo.

Un video realizzato interamente con uno smartphone e con effetto rotoscope, dal sapore retrò e dalle tinte noir che ben si sposano a questo nuovo pezzo dalle sonorità frizzanti e dal ritmo serrato che ci racconta l’epoca della pandemia dal punto di vista di un musicista di nome Frankie.



La città è Lisbona. Il suono è la musica che non ha mai smesso di percorrerla.

Il tempo è quello della pandemia. Centinaia di musicisti stipati nelle loro case, ognuno suonando la propria musica in attesa del grande ritorno per le strade della ridiscente città.

Così nasce la storia di Frankie, chiuso nella sua stanza.

In bilico tra sogno e realtà, riesce a sentire l’eco di questa musica cadere dalle nuvole e rimbalzare tra le strade, le mura, i palazzi, e senza esitare afferra la sua tromba e inizia a suonare, in una notte che come un sogno vorrebbe non finisse mai.



(Daniele Pistone)

BIO:

Daniele Pistone, artista emergente, erge una mano dal terriccio fangoso della musica indipendente. Musicista poliedrico, plasmato dalla strada, trova in essa l’ispirazione per la sua musica: “Non esiste nessun protocollo di vita. Trova la tua felicità, e rispetta quella degl’altri.”

Italiano, è nato e cresciuto a Saronno dove ha vissuto fino all’età di 26 anni, quando (dopo 8 anni passati in fabbrica) decide di mollare tutto per viaggiare e fare della musica una parte concreta della sua vita. Dopo un anno senza sosta tra Francia, Spagna e Portogallo decide di fermarsi a Lisbona. Qui si troverà a far parte di varie “street band” facendo i conti con le mille sfaccettature musicali che la città può offrire. Questo periodo acquisirà un’importanza fondamentale per l’espansione dei suoi orizzonti musicali, acquisendo conoscenza di ritmi e melodie sudamericani e africani come Salsa, Samba, Som Cubano e Afro-beat. Dal 2018 prende parte al progetto elettronico FOGGY con il quale, nel 2020, in piena pandemia pubblica il singolo No escurinho.

Spronato dal 2020, decide finalmente di scrivere e comporre musica originale, così l’11 febbraio 2021 lancia il suo primo singolo Asini. Il brano è una critica sociale con l’intento di far pensare a ciò che veramente è importante, senza doversi sforzare a realizzare sogni che nemmeno ci appartengono. Inoltre, vuol essere un input a mettere da parte l’odio e la paura che ci allontanano dalle altre persone mettendole e mettendoci sempre sotto giudizio, spingendoci a doverci sentire migliori degli altri.

Autore di testi e musiche, Daniele Pistone esplora i punti di forza e debolezza alla ricerca di stimoli e delusioni, eccessi e perplessità, accantonando le pretese di una sola risposta, per aprire la porta alla curiosità di chi non smetterà mai di cercare, così nella vita, come nella musica. Il suono di questa città è il suo ultimo singolo.

Com. Stam.