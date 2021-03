Dopo Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta, Buddyfit si allarga con l’ingresso ufficiale nel team di Federica Nargi.

Modella, conduttrice televisiva, attrice e mamma amante del proprio benessere, caratteristiche perfette per diventare anche lei Ambassador del brand. Nonostante le due maternità, Federica rimane un’icona di bellezza e benessere, senza aver smesso mai di lavorare e di tenersi in forma.

Circa 4 milioni di follower su Instagram, è diventata da molti anni una punta di diamante nel panorama delle showgirl italiane grazie alla sua simpatia, semplicità e professionalità.

Lo sport è di tutti e Buddyfit è la risposta anche per le mamme che, come Federica, hanno giornate piene, scandite da impegni familiari e lavorativi, e poco tempo da dedicare a sé stesse e al loro benessere fisico.

Buddyfit è la piattaforma numero uno in Italia per l’Home Fitness, pensata proprio per chi ha poco tempo per allenarsi in palestra o con un personal trainer, con sessioni di allenamento di ogni genere (Functional, Pilates, Yoga, etc..) da quindici fino a sessanta minuti. “Sono davvero contenta di entrare a far parte della famiglia di Buddyfit. Tenermi in forma è sempre stato importante per me, non solo per una questione estetica ma per il mio benessere personale, e avere l’opportunità di ottimizzare i miei tempi collegandomi da casa per allenarmi con i top trainer, è davvero la soluzione ottimale. Non vedo l’ora di fare una classe con Diletta e Zlatan, lancio la sfida!” afferma entusiasta Federica.

Giovanni Ciferri, CEO e fondatore di Buddyfit, aggiunge: “Siamo molto felici di avere Federica nel nostro team, è perfettamente in linea con la nostra Mission e siamo sicuri che insieme potremo aiutare sempre più persone a stare in movimento divertendosi e a prendersi cura del proprio benessere, lei è così solare che contagia i suoi follower.”

Il primo appuntamento ufficiale di Federica con Buddyfit è fissato per mercoledì 17 marzo alle ore 19:00 con la sua prima classe Live, “Booty on fire”. Sarà una sessione di allenamento di sessanta minuti da trascorrere insieme a Federica e ai trainer di punta di Buddyfit. Durante la lezione, oltre alla fatica del workout, ci sarà ampio spazio dedicato alle domande da parte della community grazie alla chat interattiva messa a disposizione degli utenti, la quale ci permetterà di conoscere meglio le passioni sportive di Federica.

Con un solo abbonamento puoi accedere a circa 500 classi ogni mese in diretta. Classi per tutti, dai circuiti ad alta intensità, HIT, al relax con classi di Yoga e meditazione, grazie a Buddyfit

sembrerà di essere in palestra senza uscire dal proprio salotto, grazie alla qualità Full HD delle classi disponibili da smartphone, PC o Smart TV.

Un importante traguardo è stato raggiunto nelle ultime settimane dal team di Buddyfit guidato da Giovanni Ciferri, Stefano Manzoni e Stefano Cortese che ha festeggiato i 5 milioni di euro per il suo secondo round di investimenti. La startup ha deciso, infatti, di estendere l’aumento di capitale anche alla sua community lanciando una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Backtowork.

BUDDYFIT SRL

La società nasce a fine 2019 come iniziativa imprenditoriale dei tre giovani co-fondatori, Giovanni Ciferri, il CEO, Stefano Manzoni e Stefano Cortese. A loro tre, si sono immediatamente uniti Attilio Mazzilli, partner di Orrick e già socio di scale-up italiane ed internazionali di successo, e Stefano Brighenti, imprenditore del settore digital. Durante i primi mesi, la società ha effettuato importanti investimenti in ricerca e sviluppo per la realizzazione di un prodotto in grado di digitalizzare l’industria del fitness, tanto da attrarre nuovi importanti investitori. Grazie all’immediato interesse sul prodotto, la società è cresciuta ed il team è passato da 6 a 30 unità in poco più di un anno, durante un periodo di crisi. L’obiettivo è quello di diventare leader in Europa nel crescente mercato del fitness online.