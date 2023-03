Il Team Technipes #inEmiliaRomagna sfiora la top ten tra i professionisti

13° Alessandro Monaco alla Per sempre Alfredo, dedicata ad Alfredo Martini. Buona prova anche per gli U23 alla Popolarissima. Da martedì 21 a sabato 25 marzo un altro grande appuntamento con i «prof»: la Settimana Internazionale Coppi & Bartali

Ottime indicazioni per il Team Technipes #inEmiliaRomagna che ha sfiorato la top ten correndo tra i professionisti alla Per sempre Alfredo, che ha visto in gara anche tre team World Tour e numerose Professional.

Alessandro Monaco ha chiuso al 13° posto, sempre nel vivo della corsa malgrado una caduta a metà gara che lo ha limitato per tutto il resto della corsa. Nel secondo gruppo anche Martin Nessler e l’U23 Davide Dapporto, che hanno ceduto solo nell’ultima salita.

La gara è stata vinta nella volata del drappello di testa, di cui faceva parte anche Monaco, dal tedesco Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla).

«La caduta a metà gara mi ha dato noia per tutto il resto della gara – ha detto a caldo Alessandro Monaco, già 7° nella classifica generale dell’Istrian Spring Trophy, che lo aveva visto anche 5° in una tappa –. Sono arrivato con i migliori ma mi dispiace non aver disputato una buona volata a causa della forte botta al gomito. Siamo comunque soddisfatti di questa top 15 e guardiamo avanti con fiducia alle prossime importanti gare».

Buona anche la prestazione degli Under 23 del team alla 106° Popolarissima, classica di primavera per la categoria, anche se mancando il velocista puro non è stato possibile inserirsi nella top ten aperta dal Team Colpack con il vincitore Davide Persico e con Francesco Della Lunga.

Il Team Technipes #inEmiliaRomagna va ora incontro a un grande appuntamento: il team presieduto da Gianni Carapia sarà infatti in gara alla Settimana Internazionale Coppi&Bartali, gara a tappe in programma da martedì 21 a sabato 25 marzo in Emilia-Romagna.

Un impegno di spessore dopo quasi un mese di gare nella stagione 2023 per il team presieduto da Gianni Carapia, promosso a partire dal 2019 da APT Servizi Emilia Romagna e Consorzio Terrabici e che dal 2023 è Continental grazie all’ingresso nel mondo del ciclismo di Technipes, azienda presieduta da Raffaele Barosi e leader nel settore del confezionamento industriale di prodotti solidi.

Com. Stam.