Il Teatro Massimo e Villa Igiea, a Rocco Forte Hotel, insieme per promuovere l’arte e la cultura dell’ospitalità

Il Teatro Massimo e Villa Igiea insieme per una stagione 2023 di promozione della cultura e dell’arte nella città di Palermo.

Il teatro d’opera e l’indirizzo palermitano di Rocco Forte Hotels rappresentano un tassello importante per la storia della città. Entrambi fortemente voluti da Ignazio Florio Jr. e Donna Franca, e progettati dal celebre architetto Ernesto Basile, sono unitamente riconosciuti come la massima espressione italiana dello stile Liberty che, tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, caratterizzano l’arte e l’architettura.

Dall’unione delle due icone nasce una collaborazione finalizzata a promuovere nuove ed esclusive esperienze dedicate agli amanti della cultura provenienti da tutto il mondo, e sviluppando al contempo un’iniziativa volta a posizionare sempre più Palermo come destinazione d’eccellenza.

La collaborazione con il Teatro Massimo – inaugurato nel 1897 e ancora oggi il più grande in Italia e il terzo in Europa – genera per gli ospiti di Villa Igiea delle opportunità uniche ed esclusive, tra le quali: la possibilità di fruire di visite private per scoprirne la storia ed il fasto architettonico e artistico; godere di un cocktail in uno degli ambienti dedicati; assistere ad uno degli spettacoli accompagnandolo ad una cena al Ristorante Florio di Villa Igiea, così come erano soliti fare Ignazio e Franca Florio nel periodo della Belle Epoque.



Teatro Massimo e Villa Igiea, a Rocco Forte Hotel

Rocco Forte Hotels | Fondata da Sir Rocco Forte e sua sorella Olga Polizzi nel 1996, Rocco Forte Hotels è una collezione di 14 alberghi e resort di lusso dal carattere unico. Tutti gli hotel sono indirizzi iconici, sia storici sia moderni, ricavati all’interno di magnifici edifici in location eccezionali. Gestiti da una famiglia che si occupa di ospitalità da quattro generazioni, gli alberghi sono caratterizzati da un approccio distintivo al servizio, che garantisce agli ospiti di sperimentare il meglio della destinazione e delle aree circostanti. Rocco Forte Hotels comprende: Hotel de la Ville, Hotel de Russie e Rocco Forte House, Roma; Hotel Savoy, Firenze; Verdura Resort, Rocco Forte Ville Private e Villa Igiea, Sicilia; Masseria Torre Maizza, Puglia; Il Balmoral, Edimburgo; Brown’s Hotel, Londra; The Charles Hotel, Monaco di Baviera; Hotel de Rome, Berlino; Hotel Amigo, Bruxelles e Hotel Astoria, San Pietroburgo. Prossime aperture: The Carlton Milano e Rocco Forte House Milano, 2024. roccofortehotels.com

Il Teatro Massimo di Palermo | Un monumento bellissimo la cui storia è intimamente legata a quella della città, protagonista di tante stagioni felici e testimone delle numerose contraddizioni di Palermo. Inaugurato alla fine dell’Ottocento è diventato da subito a pieno titolo protagonista della vita culturale della città. Oggi è uno dei monumenti più visitati a Palermo: aperto tutti i giorni, una casa d’opera che ospita i più grandi artisti della scena internazionale e che vuole essere luogo di incontro della comunità; oggi è la prima fabbrica culturale della Sicilia, centro di produzione di spettacolo dal vivo attivo e pienamente inserito nel tessuto economico e produttivo della città con la sua Orchestra, il Coro, il Corpo di ballo, i laboratori di scenotecnica e cinque formazioni stabili giovanili: Massimo Kids Orchestra, Massimo Youth Orchestra, Coro di voci bianche, Cantoria e Marching Band. Il Sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo è il compositore Marco Betta, il direttore musicale è il Maestro Omer Meir Wellber.

