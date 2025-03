Il TEFAF Museum Restoration Fund 2025 va al Musée Condé

TEFAF Maastricht 2025 38ma edizione Paesi Bassi, Maastricht Exhibition & Conference Centre (MECC) 15 – 20 marzo 2025

TEFAF Maastricht annuncia il TEFAF Museum Restoration Fund 2025 Ne beneficierà il Musée Condé, Château de Chantilly TEFAF Maastricht si svolge dal 15 al 20 marzo 2025 (13 e 14 marzo solo su invito).

Maastricht, Paesi Bassi – 22 gennaio 2025: La European Fine Art Foundation (TEFAF) ha annunciato che il Musée Condé, Château de Chantilly, è il destinatario del TEFAF Museum Restoration Fund (TMRF) di quest’anno a Maastricht. Questo contributo annuale, istituito nel 2012, sostiene il lavoro vitale della comunità artistica internazionale nella conservazione del patrimonio artistico e culturale.

Grazie al finanziamento del TEFAF, il Musée Condé restaurerà le Très Riches Heures du Duc de Berry, uno dei più importanti manoscritti miniati del Medioevo. Creato per Giovanni, duca di Berry, fratello del re Carlo V di Francia, il Libro d’Ore fu dipinto dai famosi fratelli Limbourg tra il 1411 e il 1416 circa. Rimasto incompiuto alla morte dei fratelli Limbourg e del loro mecenate nel 1416, il manoscritto fu ulteriormente arricchito da Barthélemy d’Eyck negli anni Quaranta del Quattrocento e dal miniaturista francese Jean Colombe intorno al 1485; in seguito, nel 1856, lo acquistò il duca d’Aumale, un rinomato collezionista d’arte che lasciò il castello di Chantilly all’Institut de France per esporre la sua collezione, tra cui le Très Riches Heures du Duc de Berry.

Spesso considerato la “Monna Lisa” dei libri di preghiera e una vera e propria icona medievale, il Très Riches Heures du Duc de Berry non può essere esposto al di fuori di Chantilly a causa delle condizioni imposte dal lascito del Duca d’Aumale. Inoltre, a causa della sua fragilità e del suo valore, non è accessibile al pubblico da decenni. Il restauro del manoscritto consente ora di esporre il suo leggendario calendario, che sarà staccato dalla rilegatura e presentato in una prossima mostra al Musée Condé, insieme a prestiti eccezionali nazionali e internazionali che lo collocano nel suo contesto storico e dimostrano la sua influenza duratura dal XV secolo a oggi. Questa mostra, che si terrà dal 7 giugno al 5 ottobre 2025, offrirà ai visitatori un’opportunità senza precedenti di vedere le Très Riches Heures du Duc de Berry nel loro pieno splendore, dopo diversi mesi di analisi e di lavoro di restauro da parte dell’équipe di conservazione che ha lavorato in loco.

Mathieu Deldicque, direttore del Musée Condé, Château de Chantilly, ha commentato: “È un grande onore per il Musée Condé ricevere il TEFAF Museum Restoration Fund. Il restauro del manoscritto medievale più famoso del mondo con il sostegno della fiera d’arte più prestigiosa del mondo ha davvero senso, ed è una grande opportunità per mettere in mostra uno dei tesori dell’umanità e preservarlo per le generazioni future.”

Rachel Kaminsky, responsabile del comitato del TEFAF Museum Restoration Fund, ha commentato: “Le Très Riches Heures du Duc de Berry è uno dei più celebri capolavori dell’arte occidentale, una straordinaria convergenza di bellezza, maestria e rarità”. Questa opportunità – unica nella vita- di contribuire alla conservazione del manoscritto, ha convinto il comitato del TMRF a rinunciare al criterio che il TEFAF fosse lo sponsor principale o unico del progetto”.

Anche quest’anno TEFAF ospiterà un TMRF Talk presentato da ICOM-CC, powered by Aon, sabato 15 marzo alle 13.00 durante il TEFAF Maastricht 2025.

SUL FONDO DI RESTAURO PER I MUSEI DI TEFAF

Il TEFAF Museum Restoration Fund è stato istituito nel 2012 per sostenere e promuovere il restauro professionale e la relativa ricerca scientifica di opere d’arte significative nei musei. Sostenendo l’arte in tutte le sue forme, il fondo accetta richieste di sovvenzione da musei di tutto il mondo e da opere d’arte di qualsiasi epoca.

MUSÉE CONDÉ, CHÂTEAU DE CHANTILLY

Il Musée Condé del Castello di Chantilly, sito d’eccellenza del patrimonio francese, è l’eredità di un uomo, Enrico d’Orléans, duca d’Aumale, figlio dell’ultimo re di Francia Luigi Filippo, e della sua vita straordinaria. Principale collezionista del suo tempo, il principe ereditò il castello di Chantilly e lo trasformò in una vetrina per i suoi numerosi capolavori e manoscritti di valore inestimabile. La sua collezione di opere d’arte del tardo Medioevo e del primo Rinascimento fino al XIX secolo è la seconda più grande di Francia. Il castello, il museo e le collezioni sono stati lasciati in eredità all’Institut de France, suo attuale proprietario, nel 1886. Più di 546.000 persone hanno visitato il Castello di Chantilly nel 2024.

AXA XL

AXA XL Insurance è la divisione P&C (Property & Casualty) e specialty risk di AXA, nota per risolvere anche i rischi più complessi. AXA XL offre soluzioni e servizi assicurativi tradizionali e innovativi in oltre 200 Paesi e territori.

Nell’ambito della sua offerta di rischi speciali, AXA XL protegge una serie di oggetti, tra cui opere d’arte, antichità, gioielli, orologi, auto d’epoca, pietre preziose grezze e lucidate e lingotti, di età compresa tra migliaia di anni e settimane.

Negli ultimi 50 anni e fino al futuro, AXA XL, leader mondiale nell’assicurazione di oggetti d’arte e specie, ha continuato e continuerà a ridefinire il modo in cui serve e assiste i suoi clienti collezionisti, musei, aziende, gallerie, conservatori e artisti in Europa, Regno Unito, Americhe, Asia e Pacifico, con una sincera considerazione per il modo in cui gli oggetti di valore sono assicurati e il patrimonio culturale è protetto.

INFORMAZIONI SU AON

Aon plc (NYSE: AON) esiste per dare forma a decisioni migliori, per proteggere e arricchire la vita delle persone in tutto il mondo. Grazie a una visione analitica attuabile, a un’esperienza integrata a livello globale nel capitale di rischio e nel capitale umano e a soluzioni pertinenti a livello locale, i nostri colleghi forniscono ai clienti in oltre 120 Paesi la chiarezza e la fiducia necessarie per prendere decisioni migliori in materia di rischi e persone, che contribuiscono a proteggere e a far crescere le loro aziende. Seguite Aon su LinkedIn, X, Facebook e Instagram. Rimanete aggiornati visitando la newsroom di Aon e iscrivetevi agli avvisi di notizie qui.

TEFAF

TEFAF è una fondazione senza scopo di lucro che promuove la competenza, l’eccellenza e la diversità nella comunità artistica globale. Lo dimostrano gli espositori selezionati per le sue due fiere, che si tengono ogni anno a Maastricht e a New York. TEFAF è una guida esperta per collezionisti privati e istituzionali, che ispira gli amanti dell’arte e gli acquirenti di tutto il mondo.

