Roma – Nuovo appuntamento per Il Tenco Ascolta, il format ideato dal Club Tenco che si sviluppa in una serie di live in giro per l’Italia, durante i quali il Club invita ad esibirsi dal vivo i cantautori ritenuti più interessanti tra gli artisti emergenti o già presenti da tempo sulla scena italiana, offrendo uno spazio in più per consolidare il loro cammino e mostrare le loro qualità artistiche.

Giovedì 29 luglio, alle ore 21.30, Il Tenco Ascolta arriverà a Scandicci (FI), al Parco del Castello dell’Acciaiolo, per la prima data del Florence Folks Festival.

Ad esibirsi sul palco saranno: Cubirossi, Medemo, Ospiti autorizzati e Tingo Band.

Ospite speciale della serata sarà MORGAN: storico amico del Club Tenco, nonché co-presentatore di due edizioni della Rassegna della canzone d’autore (Premio Tenco), Marco Castoldi, in arte Morgan, è un cantautore, polistrumentista, compositore e scrittore oltre ad essere fondatore dei Bluvertigo. Autore di Altrove considerata dalla rivista musicale Rolling Stone la migliore canzone italiana del nuovo millennio, con i Bluvertigo ha vinto gli MTV Europe Music Awards 1998 nella categoria Best Southern Europe Act. Da solista Morgan ha inoltre vinto numerosi Premi tra cui il Premio Lunezia 2004, il Premio De André 2010, il Premio Margherita Hack 2019 e due Targhe Tenco: nel 2003 con “Canzoni dell’appartamento” nella sezione Opera primae nel 2005 con “Non al denaro, non all’amore né al cielo” nella sezione Interpreti.

Il Tenco Ascolta (ITA) è un’occasione per incontrare la musica di qualità di oggi e domani, da sempre compito del Club Tenco. Non è un contest, e quindi non ci sono vincitori. In qualche caso però alcuni degli artisti che partecipano a “Il Tenco ascolta” sono invitati al Premio Tenco (la Rassegna della canzone d’autore di Sanremo) o in altre iniziative del Club. Il format è nato nel 2008 con due serate a Provvidenti, in provincia di Campobasso, e si è poi via via esteso in tutta Italia.

Presenta l’evento Giustina Terenzi. Il progetto avrà poi un suo seguito coinvolgendo le scuole dell’obbligo del Comune di Scandicci.

Per l’acquisto dei biglietti il sito di riferimento è www.scandicciopencity.ticka.it.

Il Tenco Ascolta a Scandicci è organizzato dal Club Tenco in collaborazione con il Comune di Scandicci ed è inserito nel calendario del Florence Folks Festival prodotto dall’associazione Scenamuta.

GLI ARTISTI SUL PALCO

CUBI ROSSI – E’ una band pisana nata nel maggio del 2016, composta da Marina Giusti, cantante (20 anni), Gianluca Leoncini, chitarrista (22 anni) e Alessandro Leoncini, batterista (20 anni). La band, composta dai due fratelli Leoncini, instaura subito un feeling immediato, che li porta in poco tempo a calcare grandi palchi e a partecipare a vari ed importanti Contest.

Tra l’anno 2017/2018 la band si presenta ad Area Sanremo Tour, superando le fasi iniziali e piazzandosi tra i finalisti. Nello stesso anno sono finalisti all’Europea Social Sound di Perugia, dove riescono a guadagnarsi il 4° posto. Dopo queste due importanti esperienze, la band continua a lavorare sodo durante tutto l’anno, esibendosi in locali importanti della Toscana come il Blitz Live Music Pub e Santomato Live. Tra il 2018 e il 2019 la band si esibisce in molti Locali e Festival come Hard Rock Cafe, Beat Festival, Serravalle Rock, FIM Milano, Blitz Live Music Pub, Santomato Live Club, Let’s Festival e al the Cage Theater, Legend Club, Alcatraz e Taubertal Festival in occasione del Contest Emergenza Festival, dove si è aggiudicata il 5° posto alla Finale Mondiale in Germania, stupendo tutti con il loro fascino e la loro carica sul palco. Durante l’anno hanno partecipato ad altri importanti Contest (come Talent Move), conquistando il primo posto. L’estate del 2019 ha visto Cubi Rossi calcare importanti palchi riscuotendo un grande sostegno da parte del pubblico e affrontando un Tour estivo con più di 30 date dal Maggio 2019. Concludono l’anno 2019 con la data dell’11 Ottobre all’Hard Rock Cafe di Firenze, concerto importante e dovuto alla sensibilizzazione per la campagna contro il tumore al seno, con il concerto al Blitz Live Music Pub e il l’uscita del loro primo Cover Album.

MEDEMO – Medemo è un trio alternative rock fiorentino. Nel 2017 Emanuele Tarchi, chitarra e voce, e Tiziano Pratesi, batteria, si uniscono per trovare un proprio sound e una loro personalità artistica. Dopo mesi di prove e live esce a maggio 2018 il primo EP auto-prodotto, dal titolo “Io Sono Il Mondo”, che racconta il valore di essere se stessi e consolida il concetto della relatività del mondo che esiste solo dentro di noi. A settembre 2018 la band si amplia accogliendo al basso e alle seconde voci Stefano Ronchi (già attivo in passato con le band pavesi “Sedna Sound” e “La Debole Cura”).

Ad ottobre 2018 arrivano primi al contest “Young Rock Scandicci”. Da novembre si esibiscono in vari locali arrivando ad aprire il concerto di Capodanno 2019 in Piazzale della Resistenza a Scandicci.

Da inizio 2019 continuano a suonare live e in scaletta non può mancare l’EP d’esordio, per diffondere le loro idee e la loro musica tra la gente. Nel mentre lavorano sui brani per la produzione del secondo disco. Uno degli obiettivi della band è lasciare al pubblico spunti di riflessione su argomenti trattati nelle liriche dei testi e nei discorsi tra brano e brano.

OSPITI AUTORIZZATI – Nascono nel 2017 dall’unione di 5 giovani musicisti della Valdelsa. La band è formata da Alessandro Beninati alla chitarra e voce, Lorenzo Farnararo e Saverio Beconcini alle chitarre elettriche e acustiche, Stefano Franchini al basso e Tommaso Viciani alla batteria. La loro musica si muove tra il rock indipendente e un pop cantautoriale dissonante e distorto. Compongono e propongono dal vivo i propri brani inediti in lingua italiana. Al momento stanno registrando in vista dell’uscita del loro primo CD.

TINGO BAND – I Tingo Band Firenze (TBF) nascono nel 2016 a Firenze, dalla collaborazione tra il duo Space Impact e Lorenzo Bianchi, chitarrista di spicco nel panorama underground fiorentino. A partire dal 2020, il gruppo si allarga con l’ingresso del tastierista Andrea Di Primio – già attivo in collaborazioni con il trio e più in generale, nella scena musicale fiorentino e milanese. Il repertorio dei TBF è molto ampio, e comprende sia cover di diversi generi musicali – partendo dalla musica rock e pop dagli anni ’60 ad oggi, italiana e straniera, fino alle musiche tradizionali ebraiche – sia brani originali. Questo rispecchia le anime e i background diversi che risiedono nel gruppo. Lorenzo Bianchi e Andrea Di Primio – chitarrista e tastierista dei TBF – sono da sempre attivi nell’ampio panorama dei locali fiorentini, nel quale hanno raggiunto un discreto successo con i loro precedenti gruppi (The Sisters e Sunday Sheep, rispettivamente). Jacopo Nocchi e Camillo Levi, invece, fondatori del precedente duo Space Impact, provengono da una formazione dapprima classica, ed in seguito vicina al repertorio folk italiano ed est europeo. Sin dalla loro nascita hanno preso parte a numerosi progetti di arte di strada in Italia (Firenze, Pisa, Bologna, Milano) e all’estero (Amsterdam).

SPECIAL GUEST

MORGAN – Marco Castoldi è un cantautore, musicista polistrumentista, scrittore, compositore, divulgatore musicale e talent scout. Nasce a Milano il 23 dicembre 1972. Debutta discograficamente a 16 anni con la band Golden Age, fonda i Bluvertigo e con la cosiddetta “trilogia chimica”: Acidi e basi (1995), Metallo e non metallo (1997) e Zero (1999), porterà la band al successo sia commerciale che di critica vincendo un MTV Music Award e il Prix Leonardo. La band collabora con Subsonica, Alice, Antonella Ruggiero.

Morgan suonerà poi nell’album Gommalacca di Battiato e con lui co-arrangia Arcano Enigma di Juri Camisasca. Scrive la canzone Canone inverso attingendo da versi dalla collana I buchi neri di Bompiani, che verrà allegata alla sua raccolta poetica Dissoluzione. Dopo il ‘congelamento’ dei Bluvertigo interrotto da alcune reunion e un cd+dvd live, Storytellers (2008), la band è prossima al ritorno con un album di inediti in uscita.

Da solista pubblica due album di canzoni inedite: Canzoni dell’appartamento (2003) – il cui singolo Altrove verrà considerata la canzone più bella del millennio secondo una classifica della rivista musicale Rolling Stone e nel 2015 riceverà il disco d’oro – e Da A ad A nel 2008, contenente un duetto con Asia Argento nella canzone Liebestod. Nel 2005 arrangia e registra il remake integrale dell’album di Fabrizio De André, Non al denaro non all’amore né al cielo. Questi lavori solisti sono molto apprezzati dalla critica e vinceranno vari premi, tra cui due Targhe Tenco.

Rispettivamente nel 2009 e 2012 esce con Italian Songbook Vol. 1 e 2, due raccolte di cover dedicate al grande cantautorato italiano del passato. La divulgazione della musica di qualità e la riscoperta di grandi cantautori italiani tra cui Gino Paoli, Domenico Modugno, Piero Ciampi, Sergio Endrigo, Umberto Bindi e Luigi Tenco, è da anni una missione che Morgan porta avanti tramite album, concerti, televisione, dai programmi di MTV anni ‘90 alla trasmissione RAI Il tornasole del 2006, fino alle più recenti esperienze come giudice di talent show da X Factor ad Amici a The Voice. La sua abilità nello scoprire talenti e metterli in luce tramite canzoni di alto livello lo ha fatto entrare nel Guinness dei Primati come giudice che ha vinto il maggior numero di edizioni di talent show al mondo.

Artista eclettico e poliedrico, la sua produzione abbraccia molti ambiti musicali: canzoni, colonne sonore cinematografiche e teatrali, regia di un’opera lirica, un audiolibro composto da un flusso continuo di oltre 5 ore di musica e parole; il suo lavoro inoltre concede molto spazio alla ricerca, dalla musica classica alla sintesi vocale.

Com. Stam.