Il Tenente Colonnello Daniele Quattrocchi è il nuovo comandante della Compagnia CC di Acqui Terme – Il Maggiore Carlo Alberto Evangelista è il nuovo Comandante della Compagnia CC di Alessandria

Il Tenente Colonnello Daniele Quattrocchi è il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Acqui Terme.

Acqui Terme – Arriva dal NAS di Genova, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità, che ha diretto negli ultimi quattro anni, il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri della Città della Bollente. È il Tenente Colonnello Daniele Quattrocchi, già comandante di Compagnia, fra il 2016 e il 2021, a Cairo Montenotte e precedentemente al comando del NOE di Catania, il Nucleo Operativo Ecologico, per otto anni, dopo avere diretto per cinque anni il Nucleo Operativo della Compagnia di Augusta.

Catanese, ha iniziato la carriera nell’Arma come Maresciallo, divenendo poi istruttore presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri, per poi passare alla territoriale fra Roma e Sutri, in provincia di Viterbo. Da qui, l’inizio della carriera da Ufficiale, con le tappe che lo hanno condotto, oggi, ad assumere il comando della Compagnia Carabinieri di Acqui Terme.

In trent’anni di carriera, il Tenente Colonnello Daniele Quattrocchi si è occupato di contrasto alla criminalità in svariati ambiti, ricevendo numerosi riconoscimenti per le attività svolte, dalle prime indagini in materia di stupefacenti, passando per gli omicidi e per i reati riconducibili all’associazione mafiosa, fino ai reati ambientali e a quelli attinenti alla salute pubblica. Esperienza che potrà mettere in campo in questa nuova avventura professionale, al servizio della sicurezza e del contrasto al degrado per la cittadinanza acquese, in un territorio ampio e complesso, con una storia importante e una spiccata inclinazione al turismo, che ne fanno uno dei biglietti da visita della Provincia di Alessandria.

Ten. Col. Daniele Quattrocchi

Il Maggiore Carlo Alberto Evangelista è il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Alessandria.

Alessandria – Avvicendamento al comando della locale Compagnia Carabinieri: il Maggiore Davide Sessa, destinato a un nuovo e prestigioso incarico a Napoli, passa il testimone al Maggiore Carlo Alberto Evangelista, genovese, proveniente dalla Compagnia di Agnone, in provincia di Isernia. Dal 2021 in alto Molise, l’Ufficiale ha iniziato la carriera militare nella Brigata “Folgore”, dove ha prestato servizio di leva, per poi arruolarsi nell’Arma dei Carabinieri nel 2003. Al termine del corso presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, ha assunto l’incarico di Capo Plotone della Compagnia Speciale del Comando Generale e, successivamente, quello di Comandante di Plotone e insegnante presso il Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri. Cinque anni più tardi, è passato alla Sezione Accertamenti Centro Lingue Estere dell’Arma dei Carabinieri e, infine, al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma, dove ha assolto l’incarico di Capo Sezione Personale. L’ultimo incarico, come comandante di Compagnia in Molise, lo ha quindi riportato all’Arma territoriale, settore in cui continuerà a cimentarsi con il nuovo comando a partire da oggi.