“Il trenino di latta” con Filippo Glorioso in scena al “Teatro Biondo” di Palermo

Venerdì 30 maggio alle ore 21:00, presso la” Sala Strehler” del “Teatro Biondo” di Palermo, Via Roma 258, andrà in scena “Il trenino di latta”, dramma teatrale in atto unico scritto da Simona D’Angelo e diretto da Pietro De Silva, attore noto al pubblico nazionale.

Tra i protagonisti in scena spicca Filippo Glorioso, attore e doppiatore con una carriera che attraversa teatro, cinema, televisione e documentari. Glorioso è noto anche per “I Siciliani” (2016), documentario presentato al BAFTA di Londra, e per il suo impegno come direttore artistico e presidente dell’associazione “Music in the World”.

A proposito del suo ruolo nella replica dello spettacolo “Il trenino di latta”, Glorioso afferma:

«Calcare il palcoscenico del “Teatro Biondo” è per me motivo di profonda emozione. È un luogo carico di storia, dove si sono esibiti artisti che rappresentano l’eccellenza del nostro panorama teatrale. Sentire quel peso addosso non mi intimorisce, anzi: mi stimola e mi onora. Il personaggio che interpreto mi è entrato dentro in modo naturale, forse perché ho attinto a un’esperienza personale molto forte. Mi sono ispirato a un caro amico colpito dal morbo di Alzheimer. La sua perdita di riferimenti, il suo sguardo che non riconosce più i volti familiari, mi hanno aiutato a dare corpo e verità al ruolo. È stato come restituire qualcosa, un tributo silenzioso alla fragilità umana». Con lui sul palco Simona D’Angelo e Davide Lo Coco.

La trama dello spettacolo

Nel dramma teatrale “Il trenino di latta”, Simona D’Angelo porta in scena il ricongiungimento tra due fratelli, Matteo e Carla, e il loro padre, un regista disilluso dalla vita. Il racconto si muove tra l’assenza e la frattura affettiva, fino a una fragile possibilità di riunione. Tutto ruota attorno al ricordo di un vecchio trenino di latta: dono fragile e incompleto, ricevuto nell’unico incontro avuto con il padre. Oggetto-simbolo, memoria concreta di un legame spezzato ma mai del tutto svanito. La vicenda si svolge all’interno di una sala teatrale, e Carla – che nella storia è anche regista – mette in discussione il confine tra finzione e realtà, lasciando spazio allo spettatore per interpretare e decidere dove finisca la rappresentazione e dove cominci la realtà.

L’autrice

Simona D’Angelo, nata a Siracusa e residente a Palermo, è direttrice artistica della “Piccola Accademia dei Talenti”. Attrice, regista, drammaturga e docente, ha una formazione solida tra Roma, Palermo e Milano. Collabora con la “Compagnia Marionettistica Siciliana” ed è attiva nel campo dell’insegnamento di teatro, cinema e movimento scenico.

Biglietti disponibili: Presso P.A.T. (Via Giuseppe Paratore, 17).

Botteghino Teatro Biondo.

Online su Vivaticket

