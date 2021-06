La stagione 2021 del Campionato Italiano Trial e MiniTrial entra sempre più nel vivo. Nel fine settimana del 19-20 giugno, la massima espressione delle due ruote trialistiche in Italia tornerà protagonista a Montoso, frazione del Comune di Bagnolo Piemonte (Provincia di Cuneo), teatro del terzo di sei appuntamenti previsti dal calendario.

Un gradito ritorno della specialità alla “Terrazza delle Alpi” ed alla celebre area attrezzata del Trial Park Montoso, con la regia organizzativa dell’A.M.C. Gentlemen’s di Pinerolo da diversi mesi al lavoro per la buona riuscita di un evento che riproporrà, per la prima volta quest’anno, il “Format B“, con due giornate di gara riservate alle classi TR1, TR2, TR3 e TR3 125.

LA SITUAZIONE IN CAMPIONATO

Con due gare in programma, inevitabilmente a Montoso raddoppieranno le emozioni e gli spunti d’interesse a cominciare dalla top class TR1. A punteggio pieno grazie alle vittorie conseguite tra Ceranesi e Gualdo Tadino, si presenterà al Trial Park da capo-classifica di campionato Matteo Grattarola (Beta Factory Trial), in un momento di forma straordinaria, certificato dal terzo posto nel Mondiale TrialGP ottenuto sabato scorso a Tolmezzo. A contrastare il due volte iridato Trial2 ci penserà come sempre Luca Petrella (GASGAS Farioli), presenza fissa del podio, così come gli avversari di sempre: da Gianluca Tournour (GASGAS Factory Racing Team) ad Andrea Riva (Team TRRS Italia NILS) passando per Lorenzo Gandola (Beta Factory Trial), sul podio a Gualdo Tadino nella serie tricolore e nella prima giornata del Mondiale Trial2 a Tolmezzo. Gara di casa per il Campione TR2 2020 Carlo Alberto Rabino (Beta Rabino Sport), tra i giovani da tenere sotto stretta osservazione insieme a Mattia Spreafico (Sherco).

Passando alla TR2, con due vittorie in due round Luca Corvi (GASGAS Junior Team) punta a ripetersi anche a Montoso, incontrando una vasta schiera di avversari: dalla coppia del Team TRRS Italia NILS formata da Manuel Copetti ed Andrea Gabutti a Francesco Cabrini (sul podio a Gualdo Tadino con la Vertigo), così come il giovane Campione TR3 in carica Gabriele Saleri (Beta) in costante e progressiva crescita.

Nella TR3 sarà Alessandro Nucifora (Jotagas) a presentarsi da leader, con la TR3 125 riservata ai giovani da 14 a 21 anni di età su moto 125cc finora vissuta sul confronto tra Giacomo Brunisso e Mirko Pedretti, entrambi su Beta, atleti delle Fiamme Oro e portacolori del progetto Pata Talenti Azzurri FMI. Regna l’incertezza nella TR3 Open con Paolo Ruffoni (Beta) e Michael Daniele Pellegrinelli (Vertigo) che si sono spartiti le vittorie nelle due gare finora disputate con sempre Andrea Buschi (GASGAS) sul secondo gradino del podio, mentre la TR4 vede nel Campione 2018 Valter Feltrinelli (TR4) il suo punto di riferimento.

La graduatoria Femminile si conferma tra le più interessanti ed imprevedibili del panorama nazionale con le migliori trialiste italiane attese ad un avvincente confronto per la vittoria anche in Val Pellice. Vincitrice a Ceranesi, seconda e prima nelle due giornate di gara della Trial2 Women a Tolmezzo, si presenterà al comando della classifica di campionato la quindicenne Andrea Sofia Rabino (Beta Rabino Sport), chiamata ad una gran prova nella sua gara di casa. Sul gradino più alto del podio a Gualdo Tadino, la Campionessa 2018-2019 Alex Brancati (GASGAS) punterà a ripetersi, mentre inseguono la prima vittoria nazionale della stagione la Campionessa in carica Martina Gallieni (Team TRRS Italia NILS) e la 5 volte #1 della serie tricolore Sara Trentini (Vertigo), nel frattempo tornata a vincere sabato scorso a Tolmezzo nella Coppa del Mondo Trial2 Women.

Come per tutti gli appuntamenti previsti dal calendario, anche in questa circostanza non mancherà l’apporto del Trial Challenge GASGAS dedicato ai piloti che corrono con una TXT di qualsiasi anno e modello in 8 differenti categorie, con la peculiarità dell’iscrizione gratuita e premi in palio a fine gara e campionato.

TERZO ROUND DELL’ITALIANO MINITRIAL

Sempre in abbinamento al Campionato Italiano Trial, a Montoso andrà in scena anche il terzo appuntamento stagionale riservato ai giovanissimi di almeno 8 anni di età impegnati nel Campionato Italiano MiniTrial. Nel “serbatoio di talenti” della specialità quest’anno si registra un rimarchevole numero di iscritti, frutto della spinta propulsiva al movimento giovanile voluta dal Comitato Trial FMI e dall’istituzione di un Challenge NILS a supporto dei Campioni di domani. Per quanto concerne i valori in campo, in virtù dei risultati conseguiti tra Ceranesi e Gualdo Tadino si presenteranno al comando delle rispettive graduatorie di appartenenza Alberto Brandani (MiniTrial A), Etienne Giacuzzo (B), Fabio Mazzola e Gabriele Vietti Violi (C), Ivan Mezzogori (D), Michele Vietti Violi (D) con Erica Bianchi a punteggio pieno primatista della Femminile B.

