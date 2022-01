Il Tribunale superiore delle Acque rimette in discussione la obbligatorietà della cessione del servizio idrico a Amap

Salvino Caputo ” Chi amministra ha il dovere di ascoltare anche chi la pensa diversamente “ Monreale ” Presunzione e arroganza mal si conciliano con chi è chiamato al delicatissimo compito di amministrare la cosa pubblica.

Servono umiltà, capacità di ascolto e perseveranza. La decisione del Tribunale superiore delle Acque Pubbliche, organo adito dal Comune di Altofonte dimostra come non sia affatto obbligatorio cedere le risorse idriche a Amap ed in tal senso condivido l’invito rivolto dal capigruppo di Alleanza Civica Avv. Piero Capizzi, rivolto alla amministrazione di rivedere la decisione di cedere le nostre risorse idriche alla azienda Palermitana. ” A dichiararlo è Salvino Caputo, responsabile per Forza Italia del Dipartimento regionale per le Attività Produttive in Sicilia. ” Durante il Consiglio comunale – ha affermato Salvino Caputo – il gruppo consiliare di Forza Italia aveva sollevato seri problemi in ordine alla cessione del servizio idrico. In particolare per il futuro del personale, per la destinazione delle nostre acque e, per gli alti costi del servizio che ricadranno inevitabilmente sui cittadini. Vittorino e Silvio Terzo avevano chiesto alla Amministrazione di sospendere ogni decisione ed in ogni caso di presentate ricorso. La replica dell’assessore ai lavori pubblici era stata lapidaria nel ribadire la obbligatorietà della cessione ; affermazione poi risultata, alla luce della sentenza , clamorosamente infondata grazie al ricorso proposto dal Comune di Altofonte che si era rifiutato di cedere acque particolarmente pregiate e per difendere gli interessi economici della comunità altofontina. Dimostrando quindi di avete agito con saggezza e lungimiranza, doti che invece non sono risultati patrimonio della giunta comunale. Adesso questo autorevole pronunciamento mi auguro, così come suggerito da Piero Capizzi, venga condiviso dalla amministrazione a tutela degli interessi dei cittadini. E in difesa della qualità v delle nostre acque. Mi auguro che questa vicenda convinca i nostri illuminati governanti a agire con maggiore umiltà e con meno presunzione “

Com. Stam.