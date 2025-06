Il tricolore sale su entrambi i podi in Coppa Europa Lead a Campitello

Un ricco bottino d’oro e di bronzo è quello accumulato dal team azzurro in questa prima tappa continentale che si è disputata in Trentino, organizzata da FASI e ASD Val di Fassa Climbing presso la palestra Adel Climbing Wall di Campitello di Fassa (TN).

La supercampionessa romana trapiantata a Trento, Laura Rogora, è salita sul gradino più alto del podio, come da pronostici, e il diciassettenne mantovano Riccardo Vicentini ha conquistato la terza piazza.

Ma ripercorriamo la gara: nella qualifica, che ha visto in gara 63 specialisti di difficoltà, hanno conquistato un posto fra i 24 semifinalisti Davide Colombo, in 2° posizione, Riccardo Vicentini, al 5° posto, e Gianluca Vighetti, al 20° posto.

Nella qualifica femminile fra le 52 scalatrici in gara si sono subito messe in luce la pluricampionessa internazionale Laura Rogora e la detentrice della Coppa Italia Assoluta Ilaria Scolaris, che hanno realizzato 2 top e conquistato il vertice della classifica assieme ad altre 4 atlete. La Campionessa Italiana Claudia Ghisolfi si è piazzata al 12° posto e ha conquistato a sua volta il pass per la semifinale.

Le semifinali, vivaci e agguerrite, hanno regalato tre pass per le finali: la Rogora, unica a raggiungere il top, ha conquistato la testa della classifica, e la Ghisolfi si è posizionata al 6° posto, arrivando al movimento 43+, come altre 5 atlete dal 2° al 7° posto. Anche Vicentini si è piazzato in 6° posizione (con il movimento 40+) e ha conquistato un posto nella top 8.

Nelle attesissime finali il tricolore è salito su entrambi i podi. Laura Rogora, vincitrice annunciata di questa Coppa Europa, ha inanellato una serie di top dalle qualifiche alla finale, con stile e solidità, sottolineando la superiorità del suo livello e conquistando in scioltezza l’oro, inseguita dalla britannica Peetermans, che ha raggiunto a sua volta il top, ma con piazzamento inferiore in semifinale, e dalla francese Chanourdie, bronzo. La campionessa Europea in carica, due volte olimpionica, raramente partecipa alle prove continentali, privilegiando le più impegnative tappe di Coppa del Mondo. Ed è proprio la vicina tappa di Innsbruck, il prossimo weekend, il suo obiettivo principale. Sicuramente questa competizione le è servita per tenere un alto ritmo, con tracciati impegnativi e avversarie di livello, in vista della tappa mondiale in Austria.

Laura ha commentato così la sua gara: “Partire da favoriti è sempre un po’ difficile. Negli ultimi anni ho imparato di più a gestire questa pressione e a godermi la scalata. Ieri e oggi mi sono proprio divertita, le vie erano belle e non è mai facile confermarsi, quindi sono contenta di esserci riuscita. Il prossimo weekend ci sarà la tappa di Coppa del Mondo a Innsbruck, dalle due tappe precedenti è passato un mese e mezzo: volevo rientrare in modalità gara e sono soddisfatta, mi sento pronta per il prossimo fine settimana. A settembre poi si disputeranno i Mondiali, quindi la stagione è ancora lunga e ancora c’è tanto da lavorare per arrivare al massimo a quell’appuntamento.”

L’altra azzurra Claudia Ghisolfi ha chiuso la finale al 6° posto.

Sul fronte maschile Riccardo Vicentini (vice Campione Italiano U19, bronzo agli Europei 2024) è passato dal 5° posto delle qualifiche e dal 6° delle semifinali a una notevolissima terza piazza, scalando concentrato e sicuro, raggiungendo la presa 37. Meglio di lui solo il britannico Conlon, che ha raggiunto il top e l’oro, e il francese Marzullo, argento.

Riccardo ha espresso così la sua gioia: “Sono molto contento per questo risultato, il mio primo podio in Coppa Europa Senior. Ora come ora ho un sacco di emozioni che mi attraversano e le parole non riescono a descriverle, sento qualcosa dentro che sta per esplodere! Il mio sogno è continuare questa incredibile vita che sto facendo, da atleta, e magari riuscire anche ad entrare in un Gruppo sportivo per portare avanti questa attività in concomitanza con l’Università, allenandomi con impegno e facendo ciò che amo fare ogni giorno. Quando si fa ciò che si ama e ci si diverte i risultati arrivano: oggi mi sono divertito tantissimo e il risultato è arrivato.”

Prossimo appuntamento, con la 2° tappa di Coppa Europa, il 4-5 luglio a Ostermundigen, confidando che le emozioni azzurre proseguano anche in Svizzera!

Link per rivedere la gara: https://tv.sportface.it/watch/55b6320d-26d6-4381-bdd6-be381f001865/2b70fca6-3a6c-4cf6-9b23-d6858477ef8c

Link per visionare i risultati: https://ifsc.results.info/event/1427/

Com. Stam. + foto FASI