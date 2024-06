Il tricolore slalom prepara la partita a Monopoli

Il 30 giugno il Campionato Italiano ACISPORT 2024 fa tappa allo “Slalom dei Trulli”, “grande evento” di Puglia. “lavoriamo per la sicurezza della dodicesima edizione sulla nostra bella panoramica per Alberobello” dichiara il presidente dell’Automobile Club Bari Bat. Aperte le iscrizioni.

I dadi del Campionato Italiano Slalom ACI Sport 2024 arriveranno in Puglia il 29 e 30 giugno e giocheranno la prossima partita sulla bella strada che da Monopoli conduce ad Alberobello nota come ‘panoramica’ con la dodicesima edizione dello “Slalom dei Trulli”. Automobile Club Bari Bat e Basilicata Motorsport, che organizzano l’appuntamento inserito nel calendario dei “Grandi Eventi” sostenuti dalla Regione Puglia – Assessorato allo Sport, lavorano a pieno regime e annunciano l’apertura delle iscrizioni.

“La denominazione ‘panoramica’ della strada teatro della competizione non è stata scelta a caso- , dichiara Francesco Ranieri, presidente dell’AC Bari Bat – in quanto offre un panorama mozzafiato. Come sempre la gara si svolgerà in massima sicurezza sia per gli sportivi che per gli spettatori. Avremo un medico per la rianimazione e l’ambulanza idonea. Birilli appositamente distribuiti su tutto il percorso per limitare la velocità che notoriamente deve avere una media molto bassa. Essendo una strada che dà spazio ad elevate prestazioni, limitiamo gli entusiasmi al fine di svolgere il percorso in totale sicurezza. Siamo certi della consueta considerevole partecipazione e, grazie alla professionalità del direttore di gara, Carmine Capezzera della Asd Basilicata Motor Sport, auspichiamo che termini in perfetto orario al fine di consentire ai piloti che vengono da fuori regione di tornare a casa per tempo”.

Appena conclusa la sfida tricolore di Agro Ericino, gli specialisti della disciplina si preparano a tornare sul tracciato barese, molto veloce e insidioso, lungo 3500 mt scanditi da sedici barriere di rallentamento, con una pendenza media del 5,33% ed un dislivello tra partenza e arrivo di 158 metri. Sono attesi tutti i protagonisti del campionato come Luigi Vinaccia, vincitore della passata edizione, Salvatore Venanzio, vincitore nel 2022 e recordman del percorso, Michele Puglisi, campione italiano in carica e vincitore nel 2021, ed Emanuele Schillace, attuale leader della classifica 2024.

In un tema di grande attualità, il Direttore dell’Ente Maria Grazia De Renzo conferma l’adesione dell’evento alla campagna “Allénati contro la violenza sulle donne” promossa dagli assessorati al Welfare e allo Sport per tutti della Regione Puglia. La campagna, in collaborazione con i centri antiviolenza pugliesi, si propone di sensibilizzare le tante persone che praticano lo sport a livello agonistico e dilettantistico e di far conoscere i servizi e le attività che i centri antiviolenza realizzano nel proprio territorio. Sulla pagina web ufficiale http://www.slalomdeitrulli.com/slalomdeitrulli.html, sono disponibili tutte le informazioni e le modalità di iscrizione, il cui termine è fissato alle ore 24 del prossimo mercoledì 26 giugno.

Com. Stam. + foto