Il Trio Genera e il violoncellista e compositore Ernst Reijseger per Curva Minore: 28 marzo-1 aprile a Palermo

Seguendo il Trio Genera che miscela in maniera inestricabile, il jazz più autentico a scorribande elettroniche, ritorna a Palermo Ernst Reijseger uno dei violoncellisti più innovativi della sua generazione, compositore per i film di Werner Herzog. Per Prima/Vera Contemporanea di Curva Minore venerdì 21 marzo in Sala Perriera, ai Cantieri culturali alla Zisa, a Palermo.

PALERMO. Un classico trio jazzistico che si lancia in territorio imprevedibili grazie all’uso di tecniche estese, dispositivi elettronici e sonorità melodiche inusuali colme di effetti: alla rassegna PrimaVera Contemporanea organizzata da Curva Minore, venerdì prossimo (28 marzo) alle 21.15 in Sala Perriera ai Cantieri culturali alla Zisa (via Paolo Gili 4, a Palermo) arriva il Trio Genera, ovvero il polistrumentista, compositore e improvvisatore romano Luca Venitucci, il contrabbassista e improvvisatore Dario Miranda e il batterista Ermanno Baron: il primo album Active Observation, registrato in un’unica session e pubblicato da pochi mesi da Aut Records, è frutto di un intenso lavoro di ricerca e preparazione, otto brani che sfidano le convenzioni del jazz e propongono un’esperienza d’ascolto profonda e dinamica. La musica si sviluppa in maniera fluida, rivelando il processo creativo del trio e un dialogo che si traduce in interpretazione e improvvisazione di alto livello. Genera non è solo un progetto musicale, ma un vero e proprio viaggio sonoro in cui i tre artisti pongono esperienza e sensibilità al servizio di una visione condivisa, per dar vita a una performance in grado di catturare l’attenzione e l’immaginazione degli ascoltatori, promuovendo un dialogo continuo tra strumenti e ideazioni. Biglietto: 10/7 euro.



Da domenica 30 marzo a martedì 1 aprile, una vera tre-giorni dedicata al grande violoncellista olandese Ernst Reijseger, compositore per Werner Herzog, sperimentatore e innovatore che torna a Curva Minore per condurre un workshop di improvvisazione per archi rivolto alle scuole e ai giovani musicisti. Domenica 30 marzo alle 21.15 Reijseger proporrà Pictures This, set solistico in cui sonorizzerà dal vivo immagini tratte dai film che ha musicato, dimostrando quanto uno strumento nato classico (nel suo caso, un violoncello elettrico a 5 corde) possa piegarsi a un uso non convenzionale, aggiungendo anche umorismo e teatralità ai flussi sonori: il violoncellista riesce sempre a stupire il pubblico in modo divertente e appassionante, sfidando ogni aspettativa. Il suo rapporto aperto con tutta la musica gli permette di calarsi nei contesti più diversi, pur mantenendo sempre riconoscibile la sua cifra stilistica.

Seguiranno due giorni di intensa attività con gli allievi che martedì (1 aprile) alle 21.15 porteranno sul palco il risultato di questo viaggio musicale, condividendo con gli ascoltatori l’energia e l’ispirazione nate dal lavoro con un artista di fama internazionale: String, String, String nasce da questo dialogo e incontro. Biglietto: 10/7 euro.

Prossimi appuntamenti . Sabato 5 aprile alle 22 con Sasha Lattuca si entrerà in un’esperienza immersiva sospesa tra scrittura e improvvisazione: il pianista, a un giorno dal debutto dell’album Piano in Space, dialogherà con la tromba evocativa di Filippo Schifano e il sax profondo di Marco Ardizzone. Tra atmosfere funky e psichedeliche, periferie urbane e post industriali dell’est Europa come nei club berlinesi, si muoverà invece domenica 6 aprile , il progetto Land of Monkeys del Trio Underoof: Goran Milosevic (batteria), Roberto Fiore (basso) e Alfredo Giammanco (elettronica e percussioni).

INFO E PRENOTAZIONI | +39.3293152030 – +39.3291051417

Intero 10 euro, ridotto 7 euro (studenti under 30 e FeltrinelliCard) – curvaminore@gmail.com – Programma completo sulla pagina www.curvaminore.org

PRIMA/VERA CONTEMPORANEA 2025

PROGRAMMA | Sala Perriera – Cantieri Culturali alla Zisa – via Paolo Gili 4 | PALERMO

28 marzo 21.15 | GENERA

concerto ACTIVE OBSERVATION

Luca Venitucci melodica, sintetizzatori – Dario Miranda contrabbasso – Ermanno Baron batteria

30 marzo ore 21.15 | PICTURES THIS

video-concerto

Ernst Reijseger violoncello

31 marzo – 1 aprile

workshop STRING STRING STRING per strumenti ad arco a cura di Ernst Reijseger

1 aprile ore 21.15 | ERNST REIJSEGER & gruppo workshop

Concerto STRING STRING STRING

5 aprile ore 22 | LATTUCA/ ARDIZZONE / SCHIFANO trio

Concerto PIANO IN SPACE – Album Release Live

Sasha Lattuca pianoforte, elettronica – Filippo Schifano tromba – Marco Ardizzone sassofono

6 aprile ore 21.15 | UNDEROOF

concerto LAND OF MONKEYS

Goran Milosevic batteria – Roberto Fiore basso elettrico – Alfredo Giammanco elettronica e percussioni

11 aprile 21.15 | SIO – SICILIAN IMPROVISERS ORCHESTRA & THOLLEM MCDONAS

concerto LIVE IN BOLOGNA AT ANGELICA SIO

Thollem McDonas pianoforte

Giuseppe Guarrella contrabbasso – Domenico Sabella batteria – Simone Sfameli elettronica – Giuseppe Greco chitarra acustica- Eva Geraci flauti – Benedetto Basile flauti – Dario Compagna clarinetto, clarinetto basso – Giuseppe Viola clarinetto, sax soprano – Marcello Cinà sax alto, sax soprano – Alessandra Pipitone pianoforte

12 aprile ore 21.15 | duo McDonas/Merlino

concerto RIVELARSI

Thollem McDonas pianoforte – Maria Merlino sassofono

17 aprile ore 11.30 – TEATRO MASSIMO

IL CERCHIO TAGLIATO DEI SUONI

progetto speciale per 4 flauti solisti, cento flauti migranti

Solisti: Gianni Trovalusci, Alessandra Rombolà, Alessandro Lo Giudice, Eva Geraci

In collaborazione con Conservatorio Scarlatti di Palermo e Conservatorio Scontrino di Trapani

Liceo Musicale Regina Margherita e le scuole medie a indirizzo musicale

IC Antonio Pecoraro – IC Piersanti Mattarella – IC Leonardo da Vinci – IC Publio Virgilio Marone –

IC Giuseppe Verdi – IC Vittorio Emanuele Orlando – IC Cruillas – IC Politeama – IC Don Lorenzo Milani – IC Tisia D’Imera – Termini Imerese – IC Convitto Nazionale Giovanni Falcone

7 maggio ore 21.15| duo BAN/MANERI

video-concerto TRANSYLVANIAN DANCE

Lucian Ban pianoforte – Mat Maneri violino viola

8 maggio ore 21.15 | marco Colonna

concerto SOLO

Marco Colonna clarinetto

ore 22 | CANTO TRIO (debutto)

Lucian Ban pianoforte – Mat Maneri violino viola – Marco Colonna clarinetto

9 maggio ore 21.15 | duo BAN/MANERI & SIO special guest MARCO COLONNA

concerto NOMADIC ECHOES (progetto speciale )

Lucian Ban pianoforte – Mat Maneri violino, viola – Marco Colonna clarinetto

Giuseppe Guarrella contrabbasso – Domenico Sabella batteria – Simone Sfameli elettronica – Giuseppe Greco chitarra acustica – Eva Geraci flauti – Benedetto Basile flauti – Dario Compagna clarinetto, clarinetto basso – Giuseppe Viola clarinetto, sax soprano – Marcello Cinà sax alto, sax soprano – Alessandra Pipitone pianoforte

22 MAGGIO ore 21.15 |duo ARIA

Concerto ARIA

Pietro Elia Barcellona contrabbasso – Carlo Sampaolesi fisarmonica

29 maggio ore 21.15 |duo MIRONE/MANERA

concerto-performance PAKKIONE

Valerio Mirone guzheng, voce e strumenti elettroacustici, pupazzi

Eloisa Manera violino, voce ed elettronica

