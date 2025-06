Il Trofeo dei Nebrodi 2025 rilancia la sfida

Cinque slalom per valorizzare i borghi dell’entroterra siciliano: da Librizzi a Castell’Umberto, da Ucria fino alle new entry Raccuja e Santa Domenica Vittoria, il campionato promuove il territorio con la forza dello sport e il sostegno dei comuni.

Obbligatoria la partecipazione ad almeno quattro prove, in palio buoni sconto per i migliori e una ricaduta concreta per esercenti e operatori locali.

Il Trofeo dei Nebrodi 2025 si presenta con un’identità sempre più forte e una visione chiara: coniugare la passione per gli slalom automobilistici con la promozione delle bellezze naturalistiche e delle eccellenze dei Nebrodi. Un’iniziativa che negli ultimi anni ha saputo conquistare piloti, appassionati e territori, generando entusiasmo e ricadute economiche tangibili per le comunità coinvolte.

La nuova edizione prenderà il via il 5-6 luglio a Librizzi, nel cuore dei Nebrodi tirrenici, con il 3° Slalom Città di Librizzi. Posto a 500 metri di quota, il piccolo borgo è noto per il suo affaccio panoramico sulla valle del Timeto e per la calorosa accoglienza dei suoi abitanti. Seguirà, il 12-13 luglio, il 4° Slalom di Castell’Umberto, tra i più apprezzati dagli specialisti: il tracciato tecnico e ben organizzato attraversa un territorio famoso per le coltivazioni di nocciole e per la vivacità del suo centro urbano. Terza prova il 9-10 agosto a Ucria, record di partecipazioni e pubblico nelle passate edizioni: situato a quasi 700 metri sul livello del mare, è tra i comuni più alti della provincia e custodisce un autentico legame con l’automobilismo, ribadito ogni anno con il Memorial Vincenzo Belladonna.

La novità di quest’anno è rappresentata dal debutto di due nuove gare: il 1° Slalom Città di Raccuja, in programma il 30-31 agosto, centro agricolo dall’anima antica, ospita tratti di tracciato spettacolari e un’atmosfera genuina che promette di conquistare concorrenti e spettatori e il 13-14 settembre il 1° Slalom Città di Santa Domenica Vittoria, situata in posizione dominante con splendide vedute sull’Etna e le vallate circostanti, ideale per una gara di fine stagione densa di adrenalina e significato.

Il regolamento prevede l’iscrizione automatica per chi partecipa alle singole gare e la necessità di prender parte ad almeno quattro delle cinque tappe per entrare nella classifica finale del Trofeo. I migliori classificati, tra cui i primi dieci assoluti, la prima donna, il miglior Under 23 e il primo classificato tra le storiche, riceveranno interessanti buoni sconto come premio, un modo concreto per sostenere l’impegno sportivo e offrire un ritorno reale ai protagonisti.

Il Trofeo dei Nebrodi non è solo una competizione: è un progetto territoriale che mette in rete comuni, organizzatori, esercenti e cittadini, trasformando ogni tappa in una festa di sport e appartenenza. Un modello che dimostra come lo slalom, anche in aree periferiche, possa diventare leva di promozione, attrattività e sviluppo.

